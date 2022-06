Tirsdag morgen stødte jeg på en artikel med en række budskaber fra Fødevareministeriet.

Jeg læste den over morgenkaffen og spurgte så instinktivt mig selv: Var jeg overhovedet vågnet endnu, eller var jeg midt i en drøm?

Og hvis jeg var vågen, hvad havde jeg så lige læst? Et satirisk indslag?

I artiklen kunne Fødevareministeriet annoncere, at deres beregninger viser, at en familie i dag skal bruge 500 kroner mere om måneden på fødevarer i forhold til sidste år på grund af inflation.

Fødevareminister Rasmus Prehn kaldte de prisstigninger, danskerne bombarderes med, ‘en krasbørstig’ omgang.

Jo, tak. Mange pensionister, studerende, lavtlønnede og modtagere af overførselsindkomst ville nok mene, at krasbørstig kan erstattes med ‘katastrofal’, men lad nu det ligge.

For så kom minister Prehns budskaber om at bekæmpe inflation.

1: Hold op med at smide mad ud.

2: Hold op med at spise så meget kød.

3: De varegrupper, der er steget mest i pris, er også dem, som Fødevareministeriet anbefaler, at man spiser mindre af. Så:

»Spis i stedet nogle gulerødder eller grøntsager i det hele taget, og linser og bønner. Det er også billigere,« lød citatet fra Rasmus Prehn.

Spis nogle flere gulerødder og linser og bønner…….

Jeg kom til at tænke på Marie Antoinette, dronning af Frankrig, som en gang i 1700-tallet reagerede på bøndernes protester mod manglende brød med det legendariske citat: »Lad dem spise kage.«

Det er selvfølgelig hårdt at sammenligne Rasmus Prehn med virkelighedsfjerne Marie Antoinette – også alt for hårdt.

Budskaberne fra Rasmus Prehn er, helt isoleret set, sådan set fine.

Men i denne sammenhæng, hvor tusinder af danskere kæmper med at få økonomien til at hænge sammen, virker de i bedste fald malplacerede, i værste fald absurde.

Priserne banker simpelthen op alle vegne. Vi har den højeste inflation i 39 år og er i en prisboble på mad og drikke.

Og så får danskerne besked om at holde op med at smide så meget mad ud og i øvrigt spise nogle flere bønner, linser og gulerødder for at imødegå inflation.

Her på B.T. får vi rigtig mange henvendelser fra læsere, der er bange for den nuværende situation.

I starten af året handlede det om vilde elregninger og gasregninger. Vi talte med mange almindelige danskere i den sammenhæng, og folk var rystede.

Som året skred frem, kom alt det andet med op i pris. Benzin og diesel. Fødevarer.

Der går ikke en dag, uden vi får mails fra læsere, som er i chok over udviklingen.

Det er i særdeleshed pensionister og danskere på overførselsindkomst, der skriver til os. De er bange. Jeg kan ikke beskrive det på nogen anden måde.

Regeringen og en række partier på Christiansborg er kommet på banen med varmehjælp, nogle checks til pensionister osv., så lidt er der da sket – ret skal være ret.

Men budskaberne om at spise nogle flere linser og gulerødder flugter egentlig meget godt med min opfattelse af den politiske debat lige nu.

For det meste er debatten ikkeeksisterende. Den fylder i hvert fald langtfra lige så meget, som det her fylder ude i landet.

Usikkerhed og frygt er ved at få fat. Især de dårligst stillede føler sig under alvorligt pres.

Kan man mærke det, når vores politikere taler om de her ting? Nej. Det mener jeg ikke.

Så en lille idé:

Alle partierne fra Christiansborg udpeger en repræsentant. Så samler de sig i en bus, og så kører de rundt til alle landets 98 kommuner og stiller op nede i bymidten. Annoncér gerne, at I kommer.

Hør så på de fremmødtes oplevelse af den prisudvikling, vi oplever nu. Lyt til deres bekymringer. Se dem i øjnene.

Hvis ikke sådan en oplevelse bringer vores politikere på omgangshøjde, så er der intet, der kan.