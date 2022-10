Lyt til artiklen

Selvom man skulle tro, at forbrugerpriserne i Danmark snart ikke kan stige mere, kom der mandag endnu et enormt højt inflationstal fra Danmark.

Forbrugerpriserne var i september 11,1 procent højere end 12 måneder forinden, viser tal fra Eurostat. Og det er – kort sagt – et vildt tal.

»Det er vanvittigt med så høj inflation, og det er vanvittigt, at priserne bare fortsætter op,« siger Søren Kristensen, cheføkonom i Sydbank:

»Det, der gør det så markant, er, at vi gennem mange år har haft inflation på omkring en procent. Pludselig er det bare eksploderet over kort tid.«

Vi skal tilbage til starten af 1980 for at se lige så voldsomt stigende forbrugerpriser, som danskerne oplever lige nu.

»Det siger alt om, hvor unik situationen er. Det gør ondt ude i de danske husstande. Det gør rigtig ondt,« siger Søren Kristensen.

En ting er, at den høje inflation påvirker vores købekraft lige nu og her, fordi vores lønstigninger ikke følger med forbrugerpriserne.

Men inflationen kan også have andre og mere langvarige effekter.

»Hvis vi først kommer ind i en situation, hvor der er stor usikkerhed om, hvad der kommer til at ske med inflationen, så bliver det eksempelvis svært at lave lønoverenskomster og prisaftaler i virksomheder. Og det er ret skadeligt for økonomien,« siger Søren Kristensen.

Og selvom der er udsigt til bedring og måske ligefrem faldende inflation inden årets udgang, er det ikke sikkert, at det hjælper specielt meget på den korte bane.

»Vi skal nok et par måneder frem, før vi ser faldende inflation. Nu har vi set ret store prisfald på el og gas, og det slår nok igennem i novembers tal,« vurderer Søren Kristensen:

»Problemet er så bare, at bare fordi inflationen falder, så er den høje inflation ikke væk. Og mange af konsekvenserne af høj inflation vil stadigvæk være der.«