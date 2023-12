Hvedebrødsdagene er langt fra forbi hos den aarhusbaserede virksomhed Powermart.

Ifølge Finans er overskuddet steget med en voldsom fart, og det ser ikke ud til at stilne af.

I det seneste regnskabsår lå omsætningen på svimlende 41 milliarder kroner. Dermed har Powermart på få år opnået en større omsætning end virksomheder som Jysk og Bestseller.

Bruttofortjenesten er også steget fra 700 millioner i 2022 til 1,2 milliarder i 2023.

Resultatet er videre vokset. I alt er det steget, så det lander på 615 millioner kroner.

Og med de mange penge i virksomheden, afspejler lønnen sig også i den jyske virksomhed.

Foto: Powermart Vis mere Foto: Powermart

Finans skriver, at den årlige gennemsnitsløn for Powermarts 26 fuldtidsansatte ligger på svimlende 13,5 millioner kroner.

Og hvis man udelukkende kigger på lønningerne i direktionen, har de i gennemsnit tjent 40 millioner kroner.

»Resultatet for 2022/23 overstiger den forventede udvikling for regnskabsåret, hvilket primært kan tilskrives et væsentligt højere niveau af volatilitet (udtryk for udsving i værdien af en investering, red.) og aktiviteter end forventet,« står der i regnskabet.