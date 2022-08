Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

I denne uge er det stort set blevet værre dag for dag.

Elpriserne sætter den ene vilde rekord efter den anden, og gaspriserne ligger på historiske niveauer.

Privatøkonomisk kan det udvikle sig til en alvorlig situation for mange danskere.

For en almindelig husstand, der bruger 4.000 kwh, vil de nuværende – meget høje – elpriser betyde, at den årlige elregning stiger fra 9.640 kroner om året til 26.622 kroner om året.

For en husstand med varmepumpe, der bruger 10.000 kwh, vil det betyde en priseksplosion fra 17.424 kroner om året til voldsomme 59.856 kroner om året.

For gaskunder vil prisniveauet betyde, at vinterhalvåret kommer til at koste 38.272 kroner. Sidste år kostede det 22.448 kroner. I 2020 kostede det 10.184 kroner.

Alle beregninger er foretaget af Danske Bank og regnet ud fra, hvad prisen var i august 2021, og hvad prisen er lige nu i august 2022.

For den enkelte husstand er det voldsomme scenarier.

Og det kan brede sig til at blive en krise for hele Europa, lyder det i en kommentar fra Sydbank.

»Europa befinder sig lige nu på randen af en regulær energikrise. I værste fald kan vi se rationering af energien, men selv uden det scenarie, kan priserne hænge fast på så høje niveauer, at vi ender i en recession. Både i Europa og herhjemme,« skriver Søren Kristensen, cheføkonom i Sydbank, i en kommentar.

Han fremhæver, at elpriserne sætter den ene rekord efter den anden, og at det ikke kun er i Danmark, elpriserne er tordnet i vejret – det er sket over hele Europa.

»Det skyldes selvfølgelig i høj grad Ruslands manglende gasleverancer, men oveni det har vi at gøre med at næsten ufatteligt sammentræf af benspænd for strømproduktionen,« skriver Søren Kristensen:

Sydbank ser for sig, at de høje energipriser kan ende i en recession i Europa. Foto: ANDREW KELLY Vis mere Sydbank ser for sig, at de høje energipriser kan ende i en recession i Europa. Foto: ANDREW KELLY

»En usædvanlig lang hedebølge har krævet store mængder strøm og samtidig er både vand- og atomkraft voldsomt stækket af manglende vand i bassinerne og høje vandtemperaturer.«

Samtidig er der en frygt for, at der kommer til at mangle gas og strøm over den kommende vinter, og det, vurderer Sydbank, kan ‘barbere adskillige procent af økonomien' i Danmark og Europa.



»Altså en regulær krise. Vi er dog efterhånden overbeviste om, at selvom det ikke kommer så vidt, så er de nuværende prisniveauer så høje, at det i sig selv vil skabe en recession i både Europa og Danmark. Som minimum i industrien og sandsynligvis også i økonomien som helhed,« skriver Søren Kristensen.



Han påpeger, at energimarkederne lige nu forventer, at den nuværende situation og de nuværende priser vil vare ved længe endnu.



»Det understreger tydeligt behovet for at blive uafhængig af den russiske gas. Det sker ikke på den korte bane. Her kan vi bare folde hænderne og håbe på begrænsede udsving i temperaturerne, masser af blæsevejr og en mild vinter,« lyder det.