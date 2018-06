Det kan betale sig at pakke kufferten i en fart og stikke af til sydens sol frem for at vente.

Det viser et pristjek på afbudsrejser, som B.T. har foretaget fredag via rejsesøgemaskinen travelmarket.dk. Her fremgår det, at man eksempelvis kan komme 8 dage til Mallorca fra Aalborg Lufthavn for blot 499 kroner eller 8 dage til Thessaloniki eller Tivat, Montenegro med afrejse fra København - også til 499 kroner. Priserne er kun for fly - og er markant lavere en normalprisen på de to ruter.

De billige priser skyldes lav efterspørgsel og udsigt til godt vejr i Danmark.

»En del charterselskaber har ledige flysæder her i uge 25 og 26, som de i disse dage sælger til meget lave priser. Højsæsonen med skolernes sommerferie starter først i uge 27, og der er ganske enkelt ikke nok efterspørgsel lige nu. For at stimulere salget, må priserne på flybilletterne sættes kraftigt ned,« siger direktør Ole Stouby fra travelmarket.dk til Nordjyske.