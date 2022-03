Tirsdag havde jeg en tiltrængt fridag og benyttede lejligheden til endelig at få købt nye skjorter og bukser.

Da jeg kørte hjemmefra klokken 10.00 og passerede den lokale tankstation, noterede jeg, at literprisen for diesel, som jeg tanker med, var 14,39 kroner. Absurd højt. En krone dyrere end bare et par dage forinden, og der var prisen sådan set også absurd høj.

Så kørte jeg ellers afsted mod skjorter og bukser med bilradioen tændt og solen højt på himlen.



Først til Field’s, så til Fisketorvet og til sidst en tur forbi Rødovre Centrum.

Da jeg, nogle skjorter og bukser rigere, satte kurs mod mine børns institution klokken 14.20 for at hente dem på hjemvejen, noterede jeg igen dieselprisen i forbifarten.

Den var nu 15,39 kroner literen. En krone dyrere, end da jeg kørte afsted fire timers tid forinden.

Det latterlige er, at når du læser det her, så kan 15,39 kroner literen nemt se ud som en dejlig, lav pris.

Det er den virkelighed, vi nu befinder os i. Historiske prisstigninger på grund af coronakrisen var allerede det helt store tema, og så valgte Rusland at invadere Ukraine.

Priserne buldrer afsted over hele linjen. Vi oplever det dag for dag på tankstationerne, fordi olieprisens himmelflugt slår igennem med det samme ude ved benzinstanderne.

Men det, vi ikke lige kan se specielt tydeligt endnu, er den prisbombe, der ulmer under overfladen.

Gasprisen er gået amok – igen. Elprisen er stukket af – igen.

Det er to regninger, som først lander hos danskerne om et par måneder. Det bliver ikke rart.

Hvedepriserne er gået amok, det samme er prisen for kobber, aluminium, nikkel, majs og alverdens andre råvarer.

Hastigheden af stigningerne har været rystende. Intet tyder på, at de nuværende priser nødvendigvis er toppen. De fleste prognoser peger på, at de fortsætter op.

Vi taler nu om et prischok. Et reelt prischok. Det er en alarmistisk melding, ja. Men den er desværre korrekt.

Forude venter en række måneder med inflationstal, som kommer til at skrive sig ind i historiebøgerne.

Vi ser det ved benzinstanderne nu, og det breder sig. Det er eksempelvis uundgåeligt, at vi får en ny runde af prisstigninger i supermarkederne lige om lidt.

Og det bliver ikke den eneste sektor, der reagerer på den måde.

Når jeg skriver om de her voldsomme prisstigninger i artikler og klummer, får jeg altid en del mails fra læsere, der skælder ud over, at jeg er så negativ og dyster og skaber dårlig stemning med al den snak om prisstigninger og elendighed.

Det forstår jeg sådan set godt.

Men det her er en situation, den enkelte forbruger må tage bestik af og tage alvorligt. Vi er inde i en periode, som er historisk. Prisbobler er over det hele.

Heldigvis har de fleste danskere en økonomi, der kan stå imod de her ting. Men det kommer nok til at kræve, at du retter ind efter forholdene. Prioriterer anderledes.

De overordnede økonomiske konsekvenser kender vi endnu ikke.

Ordet finanskrise – økonomisk recession – finder nu vej til flere og flere mediers spalter. Er det der, vi er på vej hen?

Intet kan siges med sikkerhed.

Men hvis jeg var dig, ville jeg tage situationen alvorligt og agere derefter. Spænd sikkerhedsselen og gør klar til en række vanvittige måneder.