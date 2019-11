Sommerudsalg. Vinterudsalg. Midseason-udsalg. Black Friday. Cyber Monday.

Butikkerne kan altid finde en anledning til at holde udsalg, og mandag løber Single's Day - også et udsalg - ad stablen i Kina. Og kunderne går amok. Mildest talt.

Hos den førende kinesiske nethandel Alibaba havde man i løbet af den første time omsat for det, der svarer til 100 milliarder danske kroner. Efter 24 timer: Svimlende 259 milliarder danske kroner. Det skriver Bloomberg.

Virker tallene lidt ubegribelige, kan vi fortælle, at det svarer til næsten syv storebæltsbroer. Penge betalt af cirka en halv milliard mennesker fra hele verden.

Og Alibaba har da også haft indflydelse på, at Single's Day med årene er blevet verdens største handelsdag.

Idéen til det store udsalg opstod oprindeligt i 1993, da tre singler på universitetet i den kinesiske by Nanjing ønskede et modstykke til den amerikanske Valentine's Day.

Og hvilken bedre dato end én, der kun består af singles - ettaller?

Dagen blev dog først for alvor noget at se frem til, da Jack Ma - medstifter af Alibaba - i 2009 gjorde dagen til en udsalgsdag tilsvarende amerikanske Black Friday.

Og så tog det ellers fart.

I 2016 slog kineserne så at sige amerikanerne, der har tradition for at have vilde udsalg i de fire dage efter Thanksgiving - heriblandt Black Friday og Cyber Monday.

Det år blev der nemlig omsat for langt mere på Singles Day end der gjorde på de fire amerikanske udsalgsdage til sammen.

Mens Single's Day fortsat er mest kendt i Kina - og resten af Asien - har udsalgsdagen da også spredt sig til Danmark.

Herhjemme er blandt andre Elgiganten, Just Eat og Matas hoppet med på bølgen. Men dagen er fortsat ikke lige så opreklameret som Black Friday.

Ifølge en undersøgelse fra Foreningen for Dansk Internet Handel kender kun 19 procent af danskerne til dagen - og kun fire procent har svaret, de forventer at benytte sig af dagens tilbud.

Til sammenligning svarer 97 procent af de adspurgte, at de kender til Black Friday - og 35 procent planlægger at shoppe tilbud på dagen.

Undersøgelsen viser dog også, at dobbelt så mange danskere nu har kendskab til Single's Day nu sammenlignet med sidste år.