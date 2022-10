Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Der serveres valgflæsk i lange baner for tiden, og de tre statsministerkandidater har mindst én ting tilfælles:

De vil sænke skatten på arbejde og give dig flere penge mellem hænderne.

Men hvor meget er Venstre, De Konservative og Socialdemokratiet klar til at betale danskere i job for deres stemme?

B.T. har set nærmere på partiernes udspil og bedt partierne om at oversætte det til, hvor mange penge du får ud af det.

Venstre

Allerede på Venstres sommergruppemøde i august kom partiet med et forslag om at belønne danskere i arbejde, så »en fuldtidsansat« får 3.000 kroner mere mellem hænderne om året.

Altså: 250 kroner mere udbetalt om måneden.

Spørgsmålet er så, hvornår du kan forvente at stå med 250 kroner ekstra om måneden.

Jakob Ellemann-Jensen, Venstre. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Jakob Ellemann-Jensen, Venstre. Foto: Mads Claus Rasmussen

Det har B.T. været i dialog med Venstres Troels Lund Poulsen om, men han kan ikke komme det nærmere end: »Så hurtigt som muligt«.

Med andre ord: Der kan gå måneder, men der kan også gå år.

De Konservative

Hos De Konservative er man kommet med et helt tætpakket fad af skattelettelser – blandt andet vil man bruge 7,1 milliarder kroner på at hæve beskæftigelsesfradraget.

Det skal hæves fra nuværende 10,65 procent til 14,65 procent og det maksimale fradrag skal hæves med 16.300 kroner frem mod 2030.

Det lyder fint, men hvad betyder det?

Ifølge De Konservative selv betyder det, at en »arbejderfamilie« får 8.200 kroner mere til sig selv om året, og at en »enlig arbejder« får 4.100 kroner mere at gøre godt med om året.

Altså: 341 kroner mere udbetalt om måneden.

Søren Pape Poulsen, De Konservative. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Søren Pape Poulsen, De Konservative. Foto: Mads Claus Rasmussen

Det sker dog ikke med det samme.

Planen skal nemlig indfases frem til 2030 – over godt syv år – så de 341 kroner mere om måneden kan du først være sikker på at have i hænderne om syv års tid.

Socialdemokratiet

Under valgkampen er Socialdemokratiet pludselig kommet på banen med skattelettelser for fire milliarder kroner til de danskere, der har et job.

Beskæftigelsesfradraget skal hæves med tre procentpoint, og det maksimale fradrag skal hæves med 11.400 kroner.

Ifølge Socialdemokratiet vil det give en skattelettelse på 2.100 kroner pr. person. Altså: 175 kroner om måneden.

For en enlig forsørger vil skattepakken give 5.000 kroner mere udbetalt. Altså: 416 kroner om måneden.

Igen: Dette skal ske frem mod 2030. Du kan altså først regne med at have hele beløbet om godt syv års tid.

Mette Frederiksen, Socialdemokratiet. Foto: JOE KLAMAR Vis mere Mette Frederiksen, Socialdemokratiet. Foto: JOE KLAMAR

Generelt er det nok også værd at tage med for alle tre partiers vedkommende, at der her er tale om udspil.

Hvis ikke de selv får mere end 50 procent af stemmerne, skal de forhandle med andre partier for at få deres politik igennem.

Og mon ikke, der går noget tid, før flæsket er færdigstegt?