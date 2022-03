Historisk hårde økonomiske sanktioner mod Rusland har de seneste uger bidraget til stigende gaspriser, oliepriser og råvarepriser på verdensplan.

Spådomme om en kommende statsbankerot i Rusland tager til. Men hvad betyder det for Rusland og den russiske befolkning? Og hvad betyder det for den globale økonomi og for almindelige mennesker i den vestlige verden?

Søren Kristensen, cheføkonom i Sydbank, er en af de eksperter, som har spået, at Rusland nu vakler på kanten af statsbankerot.

»Hovedårsagen til det er, at Rusland er blevet afskåret fra banksystemet swift. Rusland har dollarlån. Og hvis de ikke kan afdrage på de lån, fordi de teknisk er afskåret fra det, så bliver de erklæret bankerot,« forklarer Søren Kristensen:

»Sker det allerede om kort tid, så er det ikke, fordi Rusland ikke har pengene. Så handler det om, at de rent teknisk ikke kan betale.«

Spørgsmålet er så, hvad det rent faktisk betyder for Rusland, hvis de bliver erklæret bankerot af kreditorer, som ikke får deres penge.

»Det nærmer sig at have symbolsk betydning, hvis Rusland erklæres bankerot. Der er allerede total økonomisk krise i Rusland. En bankerot vil betyde, at inflationen stiger, at renterne stiger kraftigt, at valutaen styrtdykker i værdi, og at man kommer ind i en dyb recession,« siger Søren Kristensen:

»Alle de ting er allerede sket i Rusland. Så selvfølgelig vil det betyde noget at blive erklæret konkurs, men det er flødeskum på en kage af elendighed.«

Spørgsmålet er så, om det vil sende rystelser gennem den globale økonomi, hvis Rusland, som er verdens 11.-største økonomi, erklæres konkurs.

Det blev Kristalina Georgieva, direktør for Den Internationale Valutafond, søndag bedt om at forholde sig til i et interview med CBS News i USA.

Hun startede med at bekræfte, at hun nu anser det som sandsynligt, at Rusland går statsbankerot.

Og så svarede hun på, om en russisk statsbankerot kommer til at udløse en finanskrise på verdensplan.

»Ikke lige nu, nej,« lød det.

Og hvad betyder det så?

»Det betyder, at så længe det her er begrænset til Rusland, og vi andre 'bare' får højere priser på energi i en periode, så kommer det til at betyde, at økonomien kommer i modvind, men at vi ikke kommer ind i en finanskrise,« siger Søren Kristensen:

»Men det forbehold, hun lægger ind i det, handler om, at hvis priserne på energi fortsætter på det her niveau længe, så er det ikke holdbart. Så vil det æde sig ind i økonomien og udløse en krise.«

Hvor længe skal energipriserne være høje, før det bliver et problem for global økonomi?

»Det er allerede et problem for de mest energiintensive industrier nu. På længere sigt kan det så blive et problem for andre industrier – eksempelvis fødevareindustrien,« siger Søren Kristensen:

»Så det er en langsom domino-effekt, der rammer økonomien, hvis de her høje prisniveauer ikke er midlertidige.«