Efter mange år med voldsom fremgang måtte streamingkæmpen Netflix for få måneder siden erklære, at de havde fået færre abonnenter det foregående kvartal for første gang i ti år – og så gik alt nedad.

Aktien er raslet ned. Netflix har måttet fyre medarbejdere. Og nu står de så og er tæt på at lancere et produkt til kunderne, som de ellers altid har været imod.

Senere på året får Netflix-kunder nemlig mulighed for at gå ned i pris mod den simple betaling, at de så accepterer reklameblokke.

Det er ikke længere et ondsindet rygte på nettet. Det er et faktum.

Onsdag forklarede Netflix i en pressemeddelelse, at man er nået til enighed med Microsoft om, at den amerikanske softwaregigant skal stå for at levere teknologien til en reklameplatform hos Netflix.

Selvom mange vil opleve det som et kedeligt tiltag fra Netflix, som i mange år har været opfattet som en af de tjenester, der gjorde op med kommercielle tv-stationers evindelige reklameblokke, kan det give Netflix en stor økonomisk gevinst.

Ikke desto mindre er det et brud med hele ideen bag Netflix, lyder det fra James Clayton, som er teknologi-journalist for BBC i Nordamerika.

»Netflix har aldrig ønsket at få reklamer. Hele forretningsmodellen er bygget op omkring månedlige abonnementsbetalinger. Men Netflix har været nødt til at rive deres egne regler i stykker,« skriver han i en kommentar hos BBC.

Han forklarer, at det seneste fald i antallet af abonnenter, forbrugernes lyst til at spare penge på grund af stigende inflation og voldsom konkurrence fra andre tjenester har tvunget Netflix til at finde nye indtægtskilder.

Og her er valget altså faldet på en tjeneste med reklamer.

»Håbet er, at Netflix kan tiltrække nye kundegrupper ved at omfavne reklamer. Men det her viser også, at reklamer, som blev opfattet som fortid af de største streamingtjenester for bare et par år siden, stadigvæk lever i bedste velgående,« skriver James Clayton.

Forventningen er, at Netflix med reklameblokke bliver lanceret til efteråret.