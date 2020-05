Forbrugerrådet Tænk langer nu ud efter regeringen og en lang række politiske partier i folketinget, efter Erhvervsministeriet tirsdag præsenterede endnu en hjælpepakke til rejsebranchen.

En hjælpepakke, som betyder, at regeringen her og nu vil gøre det lovligt for selskaber som Spies og Tui at nægte danskere deres penge tilbage, hvis deres pakkerejse bliver aflyst på grund af coronakrisen.

I dag er det sådan, at hvis du har bestilt en pakkerejse, og selskabet må aflyse den, kan du få dine penge tilbage.

Men nu vil regeringen arbejde for at ændre EU-reglerne, så selskaberne i stedet for at give dig pengene tilbage kan nøjes med at give dig en voucher – et tilgodebevis – du kan bruge det næste år.

Først hvis ikke rejsen er indløst om 12 måneder – eller selskabet går konkurs – kan du få dine penge.

»Vi er meget imod den her voucher-ordning. Der er tale om et markant brud på forbrugernes grundlæggende rettigheder, og det har vi også sagt til ministeren og de øvrige ordførere,« siger Anja Philip, formand for Forbrugerrådet Tænk:

»Der er ofte tale om rigtig mange penge, som folk har sparet op til sådan en pakkerejse. Det er jo fint, hvis forbrugerne selv vælger at tage imod et tilgodebevis. Men her tager man forbrugerne som gidsler og siger, at de ufrivilligt skal give rejseselskaberne et rentefrit lån.«

De seneste uger har en lignende bevægelse fundet sted i en række europæiske lande.

Flere landes regeringer har tilsidesat EU-lovgivningen på området og tilladt de hårdt trængte rejseselskaber at tilbyde kunderne vouchers frem for at give dem penge tilbage.

»Vi er meget imod, at der er nogle lande, som, i strid med EU-reglerne, har uddelt vouchers. Det er helt galt i forhold til forbrugertilliden, og vi synes, det er rigtig ærgerligt, at danske politikere nu støtter det her,« siger Anja Philip.

Hun understreger, at Forbrugerrådet Tænk mener, at det er den helt rigtige vej at gå, når man eksempelvis holder hånden under rejsebranchen – senest med en støtteordning til 725 millioner kroner tirsdag.

»Men når det rammer forbrugerne, kan det få store konsekvenser,« siger Anja Philip:

Hvem er med i aftalen? Følgende partier har været med til at vedtage, at forbrugernes rettigheder omkring aflyste pakkerejser nu skal ændres via en lov i EU: Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Konservative, Liberal Alliance og Alternativet.

»Mange står med en usikker økonomi, og de kan eksempelvis ikke bruge de penge på at holde en ferie i Danmark i stedet. Så det rammer både forbrugernes mulighed for at holde sommerferie, men det rammer også restauranter og sommerhusudlejning i Danmark.«

Hun mener, at tiltaget også kan medføre, at forbrugernes tillid til rejsebranchen som helhed lider et stort knæk.

»Forbrugerne er jo nødt til at tænke sig godt om, før de køber en rejse fremover, for de aner i princippet ikke længere, hvad de har af rettigheder. Man skal kunne stole på de rettigheder, man har – især i en krisetid,« siger Anja Philip, der er bekymret for, at en hastelovgivning på område vil få permanente konsekvenser:

»Vi er meget bekymrede for, at hvis man vedtager sådan en coronalovgivning i EU, så tager det lang tid, før den lovgivning er rullet tilbage igen. Forbrugernes rettigheder bliver kun forværret her, og vi forbrugere vil være tilbageholdende med at handle, når hjulene skal i gang igen.«