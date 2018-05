Man står meget dårligt, hvis først man bliver snydt, og derfor skal man være uhyre opmærksom, når man køber billetter fra online salgsportaler.

København. Missede du at få fat i en billet til en af sommerens udsolgte festivaler, skal man ikke bare klikke den første billet hjem, man falder over online, selv om det kan være fristende.

På online salgsportaler og fora på sociale medier kan salgsannoncer poppe op, men gør et grundigt forarbejde, inden du klikker "køb" hos en privat sælger, påpeger juridisk konsulent ved Forbrugerrådet Tænk Paula Brammann.

- Vi råder folk, der ønsker at handle med privatpersoner, til at finde så mange oplysninger om vedkommende som muligt. Det kan være at starte med navn, adresse og telefonnummer, og se, om det stemmer overens med Krak, til måske endda at spørge, hvor vedkommende arbejder.

- Jo flere oplysninger man har, jo bedre stillet er man, for så sikrer man sig bedst muligt, at sælger er en, man kan få fat i bagefter, hvis der skulle vise sig at være et problem, siger Paula Brammann.

Køb hos private er altid en vurderingssag, der beror på tillid. Hvis sælger er tilbageholdende med oplysninger, bør advarselslamperne blinke.

- Det er selvfølgelig nemt at få billetten over mail og betale pengene via MobilePay, men det fraråder vi. Vi råder til, at man mødes et offentligt sted og udveksler penge og billet, siger Paula Brammann og tilføjer, at det stadig ikke sikrer mod, om vedkommende har solgt billetten til flere.

- Men det, vi ser en stigende tendens til, er, at flere og flere festivaler har ventelister, og at køber og sælger kan udveksle penge og billet via festivalens hjemmeside.

Ligesom Paula Brammann råder Peter Christensen, ejer af onlineportalen BuyMyTicket, som formidler køb og salg af billetter, at man møder personligt op.

- Man kan finde ret mange oplysninger om folk på nettet i dag. Ellers kan man få nogle venner i nærheden af sælger til at mødes med vedkommende for at bytte billet og penge, siger han.

Bliver man snydt af en privatperson, og har man betalt via bankoverførsel eller en betalingsapp, har banken som udgangspunkt ikke mulighed for at tilbageføre pengene.

Den mulighed har man derimod, hvis man er blevet snydt af en erhvervsdrivende og har betalt med sit betalingskort - også over MobilePay til en virksomhed.

Det er vanskeligt at kræve pengene tilbage fra sælger, og skulle man overveje at gå rettens vej, bliver det meget, meget bekosteligt.

- Og det ændrer ikke på, at man ikke kan komme ind, siger Paula Brammann.

Hvis man har købt en print-selv-billet sendt over mail i pdf-format, kan den potentielt være blevet solgt til adskillige andre.

Derfor er Peter Christensens råd klokkeklart:

- Vær der som den første, og få skannet billetten ind. Er billetten blevet solgt til flere, er det kun den første, der kommer ind.

Fakta: Falske festivalbilletter

- Få festivaler i Danmark har den mulighed at annullere navnet på billetten og udstede en ny med et nyt navn. Har man mulighed for det, så gør det, selv om det kan koste et gebyr.

- Selv om det er vanskeligt at få verificeret billetten, så kontakt alligevel den officielle udbyder, og hør, om der er en mulighed for det. Der kan nogle gange være særlige forhold, man kan tjekke på billetten.

- Det er ulovligt at sælge billetter til overpris i Danmark.

Kilder: Forbrugerrådet Tænk, BuyMyTicket.

/ritzau fokus/