Er du på udkig efter en smagfuld rosé, som kan stå alene, når der skal nydes et glas på en solskinsdag, så får du her hjælp fra sommelieren og vinkyperen.

København. Når solskinstimerne bliver flere, så bliver flaskerne med rosé på hylderne det traditionelt også.

Og de senere år er der virkelig sket et boom i udvalget, lyder det fra vinkyper Malene Smidt Hertz og sommelier Heine Egelund.

Men hvad skal man gå efter, hvis man vil udvælge en rosé, der gør sig godt i glasset, når man bare skal smække benene op på en solskinsdag?

Ifølge Malene Smidt Hertz er der god grund til at se nærmere på flaskerne fra hele middelhavsområdet. Her er de nemlig virkelig opøvede i at lave rosé.

- Det er Provence og Languedoc-regionerne (i Sydfrankrig, red.), og det er det nordlige Spanien altså Narvarre og Rioja, hvor der bliver lavet fantastiske roséer, som ofte også er gode til mad, fortæller vinkyper Malene Smidt Hertz.

Når roséen skal stå alene, er både de tørre og halvtørre populære, fortæller hun.

Går man efter en med restsødme, så kan man kigge mod USA eller Australien og til dels også Chile.

- I USA er de glade for white zinfandel - også kaldet blush wine. Mange af disse er halvsøde med omkring 20-25 gram restsukker per liter. Og det kan man virkelig smage. Hvis det er et yngre publikum, kan det være en fordel at gå efter dem, vi kalder halvsøde, siger Malene Smidt Hertz.

- Mateus-rosé har været kæmpestort, indtil man ikke syntes, det var fint mere. Men den er stadig populær at dømme efter salgstallene, fordi det er en god optaktsvin, der ikke er helt tør, siger hun.

Sommelier Heine Egelund foreslår, at man begynder jagten på årets rosévin i supermarkedet eller en butik og så spørger om hjælp:

- Så kan man fortælle, at man leder efter en rosé, der er god at sidde og drikke ude i haven, og den skal måske enten være sødlig eller tør, siger han og fortsætter:

- Så kan man købe tre-fire forskellige flasker med hjem og smage sig frem. Den, man kan se sig selv sidde og drikke hen over sommeren, kan man købe nogle flasker af.

I øjeblikket oplever han, at en rosé som Côte des Roses fra Gerard Bertrand i Sydfrankrig tager kegler blandt forbrugerne.

- Det er nok lige så meget på grund af udstyret. Det er en høj tynd flaske, hvor bunden er udformet som en rose. Den smager godt, er let og elegant, har en god syre, god frugt og godt udstyr. Og når man har drukket den, kan man tage etiketten af og bruge den til olie eller som vase, fortæller Heine Egelund.

Skal rosévinen kunne gå godt til mad, foreslår vinkyper Malene Smidt Hertz at være mere kritisk, end hvis den bare skal kunne nydes på terrassen.

- Så skal man ikke gå ned i pris på sin rosé. Rosé kan laves som decideret roséproduktion eller som et biprodukt af rødvinsproduktion, siger Malene Smidt Hertz.

Er roséproduktionen et biprodukt, tappes en del af mosten fra under rødvinsproduktionen, mens mosten ligger og trækker farve og smag fra skallerne.

Det betyder, at der i den tilbageværende mængde er mindre most i forhold til skallerne, og dermed opnår rødvinen en større koncentration.

- Mosten, som er tappet fra, bliver gæret separat til rosé, men har sjældent den smagsdybde, som vi ser, hvis druerne dyrkes med rosévin for øje, hvor vinbonden fra starten har en målsætning om at lave rosé, siger Malene Smidt Hertz.

Skal man have fingre i en rosé, der går godt til mad, så begynder priserne omkring 80 kroner, vurderer hun.

Fakta: En god rosé til terrassen

- Mange foretrækker roséen sødmefuld, hvis den skal stå alene uden et måltid.

- Den må også gerne være lidt tør.

- Den behøver ikke at være dyr for at gøre sig godt.

Kilde: Malene Smidt Hertz, Heine Egelund.

/ritzau fokus/