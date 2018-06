Der er stor forskel på, hvilken bredbåndshastighed du har behov for, alt efter om du skal browse, spille eller streame film på din computer.

København. Der er ikke noget værre end langsomt internet, der får streamede film til at hakke eller ikke tillader dig at downloade store filer.

Årsagen er oftest, at din bredbåndsforbindelse ikke kan følge med. Derfor er det en god idé at se på, hvad du skal bruge dit internet til, så du får den bedste løsning til dine behov.

Sådan lyder det fra seniorøkonom Martin Salamon fra Forbrugerrådet Tænk.

- Du bør først og fremmest tænke over, hvad dine behov er. I en familie er der typisk mange, der har forskellige behov - en vil bare surfe rundt på nettet, en anden vil spille, og en tredje vil gerne streame film og serier, siger Martin Salamon.

Hvor en enkeltperson kan nøjes med en forbindelse på 10 Mbit/s, så skal en familie på to voksne og to børn typisk have en højere hastighed, da flere ofte bruger internettet på samme tid, og det presser forbindelsen.

Der er også stor forskel på, hvad vi bruger vores computer til, og det er unægteligt mere krævende for internetforbindelsen at streame film og serier end at browse og søge rundt på nettet.

Derfor er der en god tommelfingerregel, man ofte kan gå efter, fortæller Laust Stoltze, der er teleekspert hos hjemmesiden bredbåndsmatch.dk.

- Hvis du streamer i HD-kvalitet, skal du gerne op på seks til otte Mbit/s per enhed, hvis de kører det på samme tid, siger Laust Stoltze.

Dermed kan det være nødvendigt at have en internetforbindelse på minimum 30 Mbit/s, hvis alle fire familiemedlemmer streamer film fra Netflix samtidig.

Ifølge Laust Stoltze skal der heller ikke meget til, før oplevelsen forværres.

- Mangler du bare en enkelt megabit, så begynder du at skulle vente på, at videoen skal loade, og det er jo meget irriterende, siger han.

Er du i tvivl om, hvor god forbindelsen er hjemme hos dig selv, kan du altid tjekke det på Energistyrelsens side tjekditnet.dk.

Her er det minimumshastigheden, du skal kigge på, da det i sidste ende er den hastighed, som selskaberne forpligter sig til at levere.

- Der er flere udbydere, der i dag sælger op til 100 Mbit/s, men hvor minimumshastigheden kan være to Mbit/s. Så det er en rigtig god idé at slå op, hvad udbyderen forventer at kunne levere som minimum, siger Laust Stoltze.

Lever internetforbindelsen ikke op til det lovede, kan du bruge det som en anledning til at forhandle dit abonnement.

Men faktisk behøver din internetforbindelse ikke at være dårlig, for at du kan prøve at presse prisen, siger Martin Salamon.

- Det kan være en god idé at orientere sig i markedet. Priserne på særligt de højere hastigheder har nemlig været faldende, og det er ikke alle selskaber, der er flittige til at fortælle deres kunder, at du nu kan få det samme produkt til en lavere pris, siger han.

Undersøg derfor markedet, eller tag fat i din nuværende udbyder for at høre, om du kan få en højere hastighed for samme pris eller samme hastighed til en lavere pris.

Fakta: Hvilken hastighed har du brug for?

- 0-19 Mbit/s: Hvis du skal have flere enheder i brug samtidig, bør du som minimum have en internetforbindelse på 10 Mbit/s eller mere.

- 20-49 Mbit/s: Hvis du streamer tv, spiller onlinespil eller downloader spil og lignende.

- 50-99 Mbit/s: Hvis der er flere personer i husstanden, der streamer musik og film samtidig.

- 100+ Mbit/s: Hvis du streamer HD eller 4K på flere enheder og samtidig har behov for download af store mængder.

Kilde: Bredbåndstest i det nyeste nummer af Forbrugerrådet Tænk Penge.

/ritzau fokus/