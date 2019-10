Efter mange år med ejerlejlighederne som frontløberne og guldvinderne på det danske boligmarked, ser det ud til, at husene er de nye præmiespillere på banen.

I hvert fald går det på landsplan hurtigere med at finde en køber til husene rundet omkring i landet. modsat lejlighederne, som tager markant længere tid at handle end tidligere.

Det viser nye tal fra Boliga.dk.

Fra første halvår 2018 til samme periode i år er salgstiderne på husene således faldet fem procent.

Til gengæld har det taget 19 procent længere tid at sælge ejerlejlighederne.

»Det er sket et skifte i boligmarkedet, hvor det er parcelhusene, der driver det samlede ejendomsmarked. Hvorimod lejlighedsmarkedet er bremset noget op,« siger Mikkel Høegh, boligøkonom hos Jyske Bank, til Boliga.dk.

Den faldende salgstid på husene spreder sig ud over hele Danmark og gør sig gældende i 68 af landets kommuner lige fra Næstved til Randers.

»Det et udtryk for, at parcelhusmarkedet er spredt meget mere ud over landet end lejlighederne i de store byer, som mærker konsekvenserne af nogle af de finansielle indgreb, man har gennemført på ejerlejlighedsmarkedet, samt den tendens vi ser, hvor folk køber udenfor byen og pendler.«

Hurtigst siden finanskrisen

Flere steder er villaerne og rækkehusene ikke blevet handlet hurtigere end tilbage i 2007 før finanskrisen ramte landet, hvilket er meget sigende for boligmarkedet lige nu, forklarer Mikkel Høegh:

»Der er ingen tvivl om, at der steder, hvor boligmarkedet er blevet vækket af den dvale, det var kommet i efter finanskrisen og nu begynder at røre på sig,« siger han til Boliga.dk.

»Det sker over det ganske land, og som det ser ud lige nu, så er der meget, der tyder på, at vi kommer til at have det år, hvor der bliver handlet flest boliger på den her side af finanskrisen, og det er klart, at alle de her handler smitter af på salgstiderne.«

Et eksempel er Favrskov Kommune i det østjyske, hvor salgstiden er faldet med 30 procent i forhold til sidste år og den gennemsnitlige salgstid på 129 dage, er på det laveste niveau siden 2007.

Andre kommuner, hvor salgstiden ikke har været lavere siden før krisen er Sorø, Odder, Ballerup, Rebild, Gribskov, Odense, Hillerød, Holbæk, Stevns, Gladsaxe, Greve, Solrød, Skanderborg, Vallensbæk, Helsingør, Hørsholm, Faxe og Aarhus Kommune.

Stadig lang vej

Der er dog fortsat mange steder i landet, hvor der er lang vej igen i forhold til at nå noget, der ligner det boligmarked, der eksisterede før krisen indtraf.

»Det ville være godt at se en vedvarende tendens, men da det trods alt er en tendens, vi har set over det sidste halve år, så der er noget, det tyder på, at der er håb derude. Men det er klart, at det ikke er sådan, at kernen af aktiviteten er rykket væk, den er bare blevet bredt mere ud over landet,« siger Høegh til Boliga.dk.

»Der er stadig områder derude, som er udfordret og som formentlig vil være udfordret for evigt, men det er ikke det samme som, at det ikke vil komme til at gå bedre. For det tror jeg bestemt, at det kan.«

I Lemvig Kommune tager det stadig næsten fem gange så lang tid at sælge, som den gennemsnitlige salgstid i kommunen tilbage i 2007, der lå på blot 67 dage.

Til gengæld er salgstiden i området faldet med 16 procent bare i forhold til sidste år.

Se aktuelle liggetider på huse udbudt i din kommune her

Boliga har sammenlignet de gennemsnitlige salgstider på solgte villa/rækkehuse i 1. halvår 2019 fordelt på kommuner med salgstider i samme periode og område det foregående år helt tilbage til 2007.