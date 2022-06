Lyt til artiklen

Der er mange børn i Danmark, som har en vågelampe tændt om natten, for at give tryghed, mens de sover.

Men de selvsamme lamper kan også blive til enhver forældres værste mareridt. For hvis de ikke er sikre, så kan der i værste tilfælde være en risiko for elektrisk stød, og at lampen bryder i brand.

Sikkerhedsstyrelsen har kontrolleret 10 vågelamper på det danske marked. Det blev kontrolleret, om produkterne levede op til sikkerhedsstandarderne, og om de var mærket korrekt.

Kun tre ud af de ti lamper levede op til sikkerhedskravene. Et af produkterne udgjorde så stor en fare, at det nu er tilbagekaldt. Det oplyser styrelsen i en pressemeddelelse.

»Produkter, der er til for at give børn tryghed gennem natten, må bestemt ikke have risiko for at bryde i brand. Ingen produkter må være farlige for dem, der bruger dem. Særligt ikke dem vi har på børneværelset,« siger Kirstine Gottlieb, kontorchef i Sikkerhedsstyrelsen.

Det er specifikt en æbleformet vågelampe, som bliver tilbagekaldt.

Testen viste blandt andet problemer med sikkerhedsafstanden mellem de elførende dele, og dermed risiko for kortslutning og risiko for brand.

Desuden er vågelampens afbryderdel mærket til 25 volt, hvilket ikke stemmer overens med de 230 volt spænding, der er i de danske stikkontakter. Tilsammen udgør fejlene en øget risiko for brand på børneværelset.

Som forældre kan du sikre børneværelset ved at følge de gode råd: Læs altid brugsanvisningen igennem Følg mærkning og anvisninger på produktet Hold øje med at vågelampen ikke overopheder eller bliver uhensigtsmæssig varm Hvis der opstår gnister eller andre fejl ved brug af produktet, kan du altid anmelde det på produkter.dk

En anden vågelampe blev også sat til salgsstop da der under visse omstændigheder er risiko for elektrisk stød ved berøring.

»Der blev fundet nogle alvorlige fejl på et par produkter, der nu bliver fjernet fra markedet. For de resterende produkter medmindre fejl, har vi forlangt, at fejlene bliver bragt i orden,« siger Kirstine Gottlieb.

Du kan undersøge de omtalte vågelamper ved at klikke her.