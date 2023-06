Et 4-stjernet hotelophold i Tyrkiet til 2995 kroner.

Det er 'helt uhørt', siger direktør Ole Stouby fra Travelmarket, men den er god nok – i hvert fald lidt endnu.

Priserne på afbudsrejser har længe været i bund, men de mørke skyer over Danmark ser ud til at vende udviklingen.

Mandag melder flere flyselskaber om øget billetsalg, og derfor skal man »slå til nu«, siger Ole Stouby, der lever af at sammenligne flypriser på det danske marked.

»Når vejret bliver dårligt, stiger efterspørgslen på afbudsrejser helt automatisk. Lige nu er der stadig mange rejser i den billige ende, så det er et godt tidspunkt at købe på.«

Danmarks største rejseselskab, Spies, har set en stigning i bookinger på 74 procent i den seneste uge, siger kommunikations- og pressechef Sofie Folden Lund og peger blandt andet på en »ustabil vejrudsigt«.

Hos Tui er billetsalget steget med 21 procent siden sidste uge, og 43 procent flere har besøgt siden.

»Langt størstedelen kommer for at se på afbudsrejser,« siger kommunikationschef Mikkel Hansen, der også peger på det dårlige vejr som årsagen.

»Vi siger jo hos os, at vi godt kan lide, når det regner. For så plejer der at være travlt på telefonerne.«

Priserne vil langsomt begynde at stige nu, hvor efterspørgslen vokser, siger Mikkel Hansen, der »af konkurrencehensyn« dog ikke vil røbe, hvor mange billetter selskabet rent faktisk har solgt.

Hos Spies er det billige rejser til Mallorca, Kreta, Rhodos, Cypern og forskellige destinationer i Tyrkiet, der lokker danskerne.

Ole Stouby peger også på Albanien som en »god, ny destination« med lave lokale priser og godt vejr.

»Det er 'perfect storm' for forbrugerne – men det vender nu.«