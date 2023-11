Når Tesla ved udgangen af november sender de første udgaver af den nye Tesla Cybertruck ud til kunderne, kommer bilerne med et specifikt krav – og en trussel om et sagsanlæg.

Således kræver Tesla, at købere af den specielle bil skriver under på, at de ikke vil sælge den videre inden for et år fra leveringsdatoen. Det skriver Business Insider.

Tesla har tilføjet en sektion til købsaftalen, som alene vedrører Cybertruck-modellen, og her beskriver man kravet.

»Du accepterer, at du ikke vil sælge eller på anden måde forsøge at sælge køretøjet inden for det første år efter dit køretøjs leveringsdato,« står der.

Og ellers forbeholder Tesla sig ret til at sagsøge kunden for 50.000 dollar – cirka 350.000 danske kroner – hvis det sker alligevel.

Tesla forbeholder sig desuden ret til aldrig at sælge den pågældende kunde en bil igen.

Arkivfoto. En tidlig udgave af en Tesla Cybertruck fra september 2020. Foto: Dado Ruvic/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Arkivfoto. En tidlig udgave af en Tesla Cybertruck fra september 2020. Foto: Dado Ruvic/Reuters/Ritzau Scanpix

Hvis man som kunde har en god grund til at ønske at sælge sin Tesla Cybertruck, så åbner Tesla for muligheden for, at man kan sælge bilen tilbage for den oprindelige pris minus 25 cent pr mil, rimelig slitage og omkostninger i forbindelse med reparation.

Ønsker Tesla ikke selv at købe bilen tilbage, kan man tillade, at et salg i dette tilfælde alligevel sker til tredjepart.

Tesla Cybertruck, som sættes til salg fra 30. november, er den første nye model fra virksomheden i flere år.

Firmaet håber på at sælge omkring 250.000 udgaver af bilen årligt.

Som den ser ud indtil videre, vil den imidlertid ikke komme til salg i EU, fordi den er bygget i rustfrit stål, hvilket betyder, at den ikke lever op til europæiske sikkerhedskrav.

Teslas øverste chef Elon Musk har tidligere åbnet for, at der på et senere tidspunkt vil komme en mindre, tilpasset model til det europæiske marked.