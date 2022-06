Lyt til artiklen

Mørke skyer trækker ind over verdensøkonomien.

Sådan lød det indtil for nylig fra Jamie Dimon, der er øverste chef for USA's største bank JPMorgan Chase.

Nu er det ifølge den magtfulde topchef gået fra slemt til værre for den økonomiske vejrudsigt.

»Som I ved, har jeg tidligere sagt, at et uvejr var på vej, men det ændrer jeg nu. Det er en orkan,« lød den ildevarslende melding fra Jamie Dimon på en finanskonference i New York onsdag.

Der skriver cnbc.com.

Ingen ved, om vi slipper med en mild orkan eller en altødelæggende orkan som Superstorm Sandy, der hærgede New York i 2012, tilføjede han.

Men en orkan bliver det ifølge Jamie Dimon, og han er allerede ved at barrikadere sin egen bank mod de forventede stormskader ved at reducere bankens risiko.

De seneste måneder er inflationen banket i vejret i USA. De amerikanske aktier lider, og den amerikanske centralbank har sendt renterne i vejret for at tæmme inflationen.

Frygten er, at den amerikanske centralbank ser sig nødsaget til at hæve renterne så meget for at styr på den løbske inflation, at centralbanken ender med at sende USA ud i et økonomisk tilbageslag med stigende med blandt andet stigende arbejdsløshed til følge.

Samtidig skaber krigen i Ukraine dybe panderynker hos topchefen. Krigen medfører nemlig enorm usikkerhed på de finansielle markeder, og der er en betydelig risiko for, at blandt andet forsyningsproblemer vil sende de i forvejen høje oliepriser endnu højere op.

Jamie Dimon vil ikke udelukke, at prisen på en tønde olie kan ramme 150-175 dollar. Prisen ligger i dag på omkring 113 dollar.

Banker olieprisen op i det niveau, vil alt fra benzin til fødevarer stige markant i pris – også i Danmark.