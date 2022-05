Tesla har længe været en af amerikanernes foretrukne luksusbiler. Men Teslaen har mistet popularitet, hvis man ser på listen over de mest populære luksusbiler i USA.

Det viser en opgørelse fra Kelley Blue Book's Brand Watch rapport, skriver Finans.dk.

Hidtil har bilen længe ligget i top-3, men nu er Teslaen altså parkeret på en femteplads, skriver Marketwatch.

Det er en god gammel klassiker, BMW, der ligger i toppen, hvilket den også har gjort de seneste tre år.

Skarpt forfulgt af Cadillac, Lexus og Mercedes.

At Teslaen ikke længere er at finde i forbrugernes top-3, skyldes blandt andet, at konkurrencen aldrig før har været større, og at forbrugerene dermed har fået flere alternativer til Teslaen.

Teslaen står dog stadig for 75 procent af alle solgte elbiler i det seneste kvartal i USA.

Se listen herunder:

1. BMW

2. Cadillac

3. Lexus

4. Mercedes

5. Tesla

6. Audi

7. Acura

8. Buick

9. Infiniti

10. Genesis

Kilde: Marketwatch.