Der er stor uro og usikkerhed omkring flere af verdens banker.

I går var det især den schweiziske bank Credit Suisse, som var i vælten, og nu er det den amerikanske velhaverbank First Republic Bank, som har problemer.

Bankens aktie er i dag styrtdykket med 35 procent, skriver Finans.

First Republic Bank er langtfra en hvilken som helst bank. For den californiske bank har primært kunder med større formuer og er derfor stor inden for formueforvaltning.

The New York Times skriver, at banken siges at undersøge et potentielt salg.

Banken overvejer også andre alternativer, såsom en kapitalindsprøjtning, sagde en ansat i banken, der talte på betingelse af anonymitet, fordi processen er fortrolig. Ingen aftale er sikker, tilføjede personen.

Ifølge flere amerikanske medier består kundeklientellet mest af folk, der har mere end 250.000 dollar stående som indskud i banken.

De 250.000 dollar er også grænsen for, hvad amerikanske bankkunder får dækket i tilfælde af, at banken skulle krakke.

Og derfor er der også opstået en frygt i banken. Man er bange for, at de formuende kunder vil flytte store dele af deres indskud ud af banken, som i værste tilfælde kan tømme pengekassen fuldstændig.

Aktierne i First Republic er faldet omkring 70 procent i løbet af de seneste fem dage og er i alt faldet 81,4 procent siden nytår.