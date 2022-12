Lyt til artiklen

Sådan lyder et par af over 150 anmeldelser på Trustpilot af den danske del af sportsfirmaet Unisport.

Selskabet er de seneste dage kommet i kraftig modvind, fordi flere kunder ikke har fået leveret deres varer.

Kritikken går blandt andet på dårlig kundeservice og for lange leveringstider.

Over for Finans.dk erkender administrerende direktør Michael Burk, at virksomheden har haft længere leveringstid end normalt.

Problemerne skyldes, forklarer han, at Unisport har flyttet sit lager. En øvelse, som netop skulle sikre Unisport en bedre håndtering af øget vækst og leverancer.

»Jeg vil først og fremmest gerne beklage over for de kunder, der har oplevet en længere leveringstid. Vi forstår og deler frustrationerne,« skriver han i en mail til Finans.

Direktøren understreger, at hans medarbejdere arbejder på højtryk for at nedbringe leveringstiden og levere pakkerne hurtigst muligt.

Der er blevet ansat flere medarbejdere, og direktøren fortæller, at Unisport siden december har skrevet på webshoppen, at de ikke kan garantere levering inden jul.