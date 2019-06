Vreden og forargelsen begyndte at boble i Kasper Laursen, da hans indbakke på Facebook pludselig bugnede af beskeder tirsdag middag.

Beskederne kom fra venner, som sendte billeder af T-shirts til salg i Føtex og Bilka. På dem er trykt tekst og billeder, som minder om de plakater, Kasper og hans makker Oliver lever af at sælge.

»Det er noget svineri. Vi taler om en gigant, der stjæler med arme og ben fra unge iværksættere,« siger Kasper Laursen, medejer af virksomheden citatplakat.dk:

»Det er gør mig virkelig sur og harm. De har jo plukket de her ting fra vores hjemmeside. Det er totalt uetisk.«

Citatplakater viser her sammenfaldet mellem deres plakater og de t-shirts, der nu bliver solgt i Føtex og Bilka. Vis mere Citatplakater viser her sammenfaldet mellem deres plakater og de t-shirts, der nu bliver solgt i Føtex og Bilka.

Kasper Laursen og hans makker Oliver Hansen startede i 2015 virksomheden citatplakat.dk, da de begge var 22-årige studerende.

Siden er butikken vokset, og sidste år omsatte de for 6,5 millioner kroner.

Virksomheden producerer plakater med illustrationer og tekst, som de sælger fra hovedsædet i Næstved og via en række forhandlere.

Da Kasper Laursen så de T-shirts, Føtex og Bilka er begyndt at sælge, var han ikke i tvivl om, at der er tale om en kopi-sag.

»Vi har talt med vores advokater, og de mener, vi har en sag. Jeg tror simpelthen ikke på, at det er tilfældigt, når der er så stort sammenfald. De er sat op på samme måde med tekst over og under illustrationen, og de har dårligt gidet omformulere teksten,« siger Kasper Laursen:

»Det er en gråzone rent juridisk, men hvis vi har retten på vores side, så vil vi helt sikkert gøre noget ved det.«

Sagen kommer blot 14 dage efter, at Salling Group er blevet dømt til at betale keramiker og designer Anne Black en erstatning på halvanden millioner kroner plus sagsomkostninger og renter i en kopisag.

Sagen startede i 2016, da kæden Netto begyndte at sælge hængepotter, vaser og krukker, der mindede meget om Anne Blacks design.

Oliver Hansen (tv) og Kasper Laursen (th) føler, at Salling Group har krænket deres ophavsret. Foto: Pressefoto Vis mere Oliver Hansen (tv) og Kasper Laursen (th) føler, at Salling Group har krænket deres ophavsret. Foto: Pressefoto

Efter tre års retssager fik hun så den 4. juni rettens ord for, at Netto havde krænket hendes ophavsret.

Nu føler citatplakat.dk, at de er udsat for noget af det samme.

»Det ødelægger innovationen og kreativiteten i Danmark, hvis sådan en gigant bare bliver ved med at kopiere små iværksættere. De har nogle muskler, vi andre ikke har,« siger Kasper Laursen.

Salling Group svarer meget kortfattet på kritikken i en mail til B.T.:

’Vi ønsker på ingen måde at markedsføre eller sælge produkter, der udnytter andres rettigheder,' skriver Salling Group og uddyber:

'Derfor undersøger vi nu det eventuelle sammenfald mellem plakater og T-shirts'.

Citatplakat.dk har tidligere selv været under anklage for krænkelse af ophavsret.

Da de startede firmaet i 2015, brugte de en del citater fra film som Olsen Banden på deres plakater.

Ikke længe efter blev de kontaktet af en stribe advokater.

»Vi havde slet ikke tænkt over, at der var ophavsret på de ting. Vi skyndte os at lave aftaler med de selskaber, så de får royalties i dag,« fastslår Kasper Laursen:

»Så ja, vi har selv haft sager, men vi har rettet op på det. Selvfølgelig skal man ikke tude i den her branche, den er benhård.«

»Men det her er simpelthen for uetisk, og nu har vi sat vores advokater på sagen.«