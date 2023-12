Det er lækkert at smovse i god julemad.

Men det kan hurtigt blive ulækkert.

Hvis du ikke er opmærksom, kan måltidet nemlig forvandles til en bakteriebombe, der kan gøre både dig og gæsterne syge.

Det skriver TV 2.

»Risikoen for udvikling af bakterier starter allerede, når du køber din and. Den fortsætter, når du skal tø din and op, tilberede den og servere den,« siger Michael René, der er hygiejne- og fødevarekspert, til TV 2.

Når man køber kødet, skal man sikre sig, at datoen ikke er overskredet, og det er også en god idé at lugte til indholdet.

Kødet skal optøs i køleskabet i én eller halvanden dag før brug. Det skal stå i original emballage og gerne stå i et stort fad.

Når det kommer til selve tilberedningen er det, ifølge Michael René, vigtigt ikke at lade råt kød og friske grøntsager ligge op ad hinanden.

Kødet skal gennemsteges, så det er minimum 75 grader i midten. Stegen skal dog tages ud af ovnen ved 63 grader, så den kan hvile, indtil den når den ønskede temperatur. Ellers bliver kødet tørt.

Dagen efter skal kødet også varmes op til 75 grader, når man spiser resterne. Ellers kan bakterierne overleve.

Fødevareksperten anbefaler, at maden bliver sat i køleskabet så hurtigt som muligt, når man er færdig juleaften.

Velbekomme!