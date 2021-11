Natten mellem lørdag og søndag blev uret stillet en time tilbage, så nu er der for alvor dømt vinter, kulde og langt flere mørke timer inden for hjemmets fire vægge.

Det er nu, der skal have styr på hjemmet, så vinteren bliver mere tålelig.

Et dårligt indeklima kan nemlig resultere i hovedpine, snue og træthed.

Og der er forbløffende mange ting, der kan give dårligt indeklima, og som kan gøre vinteren ekstra tung og kedelig.

Der er heldigvis rig mulighed for at få styr på sagerne, men det skal gøres nu.

B.T. har allieret sig med to eksperter, der i alt giver 14 tip til at få et godt og sundt indeklima.

Først taler vi med Tine R. Sode fra Bolius, og så kommer rengøringsekspert Louis Grønhøj fra Basicclean.dk med sine bedste fif.

Vi starter med Tine R. Sode fra Bolius.

Luft ud

»Man skal huske at åbne vinduerne, men man skal gøre det på den rigtige måde. Har man eksempelvis vinduet i soveværelset åbent hele natten, bliver væggene afkølet omkring vinduet. Ligger man samtidig og sover, danner man en masse damp, der ender på væggene.«

»Det skaber kondens, som skaber skimmelsvamp. Luft i stedet ud tre-fem minutter tre gange om dagen, så der dannes gennemtræk. Luft ud, når du står op. Luft ud, når du kommer hjem, og luft ud, inden du går i seng.«

Luk ikke dørene til soveværelse og børneværelser

»Når man trækker vejret, udånder man CO2. Koncentrationen bliver forøget i et værelse, hvor døren er lukket i, fordi der ikke sker en udskiftning af luft. Det er ikke farligt, men man kan blive lidt træt og døsig af det.«

Luk døren til badeværelset

»Har man ikke en ventilator, som suger den fugtige luft ud på badeværelset, skal man åbne et vindue, så den vandmættede luft bliver udskiftet med mere tør og friskere luft. Hold døren til badeværelset lukket, mens og lidt efter du er i bad, så den vandmættede luft ikke spredes til resten af hjemmet.«

Tænd emhætten

»Der skabes store mængder fugt og partikler, når du laver mad. Tænd emhætten, mens du laver mad, og lad den forblive tændt lidt efter. Det skal helst være en emhætte, hvor luften føres ud til det fri. Et åbent vindue er slet ikke lige så effektivt.«

Pust ikke stearinlys ud, brug en lyseslukker. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Pust ikke stearinlys ud, brug en lyseslukker. Foto: Bax Lindhardt

Stearinlys

»Et stearinlys, som man tænder en gang om dagen eller en gang om ugen, den form for hygge kan man godt tillade sig. Man skal bare sikre sig nogle ting. Det skal ikke blafre, for så laver det sod.«

»Brug en gammeldags lyseslukker i stedet for at puste det ud, for så undgår du, at der kommer røg og os. Luft ud, når du har slukket lyset.«

Lad sengen dampe af

»Når vi sover, ender der hudceller og fugt på vores dyner og puder. Det er en god ide at vaske sine dyner, men det er de færreste, der husker det. Og nogle dyner tåler heller ikke vask. Hæng i stedet regelmæssigt dynerne udenfor og ryst dem. Og lad lige sengen dampe af, inden du smider et sengetæppe på.«

Nye møbler

»Køber du nye møbler, så lad dem dunste af udenfor, hvis du har mulighed for det. Lim, maling og overfladebehandling kan påvirke indeklimaet. Det burde det ikke gøre, men det er smart at være på den sikre side.«

Tæpper

»Har du løse gulvtæpper, så tag dem ud og bank dem. På den måde får du fjernet de ting, der sidder på bagsiden, som du ikke får med, når du støvsuger det. I det hele taget er det smart at give så meget som muligt en rystetur i den friske luft – hovedpuder, sofapuder, dyner og tæpper, så støvmiderne kommer ud.«

Tør tøjet på badeværelset, hvis du ikke har en tørretumbler. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Tør tøjet på badeværelset, hvis du ikke har en tørretumbler. Foto: Liselotte Sabroe

Vasketøj

»Der er omkring tre liter vand tilbage i tøjet, når det er vasket og centrifugeret. Har du ikke en tørretumbler eller mulighed for at tørre det udenfor, så tør det ude på badeværelset, som er beregnet til fugt. Husk at lade ventilatoren køre samtidig.«

Louise Grønhøj, rengøringsekspert fra Basicclean.dk, har følgende fif til at gøre hjemmet vinterklar.

Vask vinduerne

»Det er sæson for edderkopper og flueæg omkring vinduerne. Åbner man vinduerne, kan man blive helt overrasket over, hvad der ligger. Støvsug det løse med din støvsuger, tag en spand vand med universalrengøringsmiddel og strup det med en børste eller en svamp og tør efter med et viskestykke.«

Møbler

»Giv den lidt mere gas, end du plejer. Gør rent bag sofaen, støvsug i sprækkerne, tør håndtag, stoleben og bordben, vask sofapudebetræk og tæpper, hvis de kan tåle det.«

Lamper

»Alle lamper i hårde materialer skal tørres af med en hårdt opvredet klud med vand og universalrengøringsmiddel. Det er vigtigt, at det er et pH-neutralt rengøringsmiddel, ellers er der risiko for, at det kan skade materialet. Tør efter med en knastør klud, så det ikke ligner en omgang beskidt leverpostej, når det tørrer ud.«

»Lampeskærme og stof er lidt mere tricky – støvsug og børst det. Hvis der er steder, hvor man kan bruge en klud, så gå forsigtigt til værks, ellers er der risiko for, at det danner skjolder.«

Badeforhæng

»Putter du det direkte i vaskemaskinen, bliver det ikke rent. Læg det i stedet i blød i en halv time i en opløsning med en del kalkfjerner til ti dele vand. Eller i en del husholdningseddike uden sukker til ti dele vand. Når syren har opløst kalken, kan du også få mug og snavs væk. Put det efterfølgende i vaskemaskinen ved 60-90 grader, så bliver det helt rent igen.«

Brug en hårtørrer til at fjerne støv bag radiatoren. Foto: Henning Bagger Vis mere Brug en hårtørrer til at fjerne støv bag radiatoren. Foto: Henning Bagger

Radiator

»Der sidder en masse støv og snavs omkring ens radiator, og det er smart at få det fjernet, så det ikke påvirker indeklimaet. Har man ikke en støvsuger med et mundstykke, som er designet til formålet, er mormorfiffet, at man tager en hårtørrer og blæser det ud, alternativt kan man bruge en mikrofiberklud på et skaft til at skubbe nullermænd og spindelvæv ud.«

Vaskemaskine/opvaskemaskine

»Vi bruger vores vaskemaskine konstant, men vi glemmer tit at passe på den. Gør den ren med en våd klud på gummilisterne og afkalk den med noget afkalkningsmiddel eller citronsyre og kør et program med 60 grader. Samme procedure gælder opvaskemaskinen. Det forlænger levetiden og gør den lækker at se på.«