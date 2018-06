It-kriminelle holder ekstra øje med din computer, tablet eller mobiltelefon, når du nyder ferien. Sådan sikrer du dig mod hackerangreb inden rejsen sydpå.

København. Sommerferien venter inden længe forude, og for tusindvis af danskere betyder det afslapning under fremmede himmelstrøg. Afslapningen kan dog få en brat ende, hvis du har medbragt din computer, tablet eller mobiltelefon på ferien.

Sommerperioden er nemlig højtid for it-kriminelle, som bevidst udnytter den sløve og solrige tid til at ramme uopmærksomme turister.

- De fleste turister slapper af i stedet for at bekymre sig på ferien. Man er langt væk fra sin komfortzone og hjemlige rutiner. I udlandet vil der ofte gå længere tid, før man opdager et angreb, og det giver mere tid til at tømme en bankkonto, fortæller Bogdan Botezatu fra it-virksomheden Bitdefender, som overvåger it-kriminelles aktiviteter verden over.

Hans kollega, sikkerhedsekspert Liviu Arsene, giver her sine råd til, hvordan du bedst sikrer din computer, tablet eller mobiltelefon mod hacking, inden du drager afsted på sommerferie.

1. Hold dine enheder opdaterede

It-kriminelle forsøger flittigt at finde fejl i digitale programmer, som de udnytter til at komme ind i enheder, hvor programmet er installeret. Producenten af det misbrugte program finder og retter løbende fejlene, men det slår kun igennem på din enhed, hvis du sørger for at opdatere det.

- Jeg hørte for nylig om et tilfælde, hvor hackere var brudt ind i netværket på et hotel og havde spredt malware på de enheder, som havde brugt netværket. Derfor er det vigtigt at holde sine enheder opdaterede, for det gør det generelt sværere for it-kriminelle at ramme enkeltpersoner, siger Liviu Arsene.

Malware er en fællesbetegnelse for computerprogrammer, der kan gøre skadelige ting på de computere, de kører på.

2. Brug stærke kodeord

Dit navn efterfulgt af tallene 1234. Den slags kodeord kan hackere gætte på ingen tid. I stedet skal der lange og mere komplicerede kombinationer til, forklarer sikkerhedseksperten.

- Jeg anbefaler altid et kodeord på minimum 12 tegn, som består af både tal og store og små bogstaver. Det er også godt, hvis man har et kodeord, der fungerer som en slags remse, man kun selv kender. Det kunne for eksempel være en godnatsang fra ens barndom, og så kan man udskifte "i'erne" i remsen med et 1-tal eller "e'erne" med et 3-tal. Så har man et stærkt kodeord, siger Liviu Arsene.

3. Lav en backup af dine data

Det er også en god idé at lave en backup af alle de dokumenter og billeder, du har liggende på din computer, inden du vender blikket mod ferieland.

- Det kan gøres ved at gemme oplysningerne på en ekstern harddisk eller købe lagerplads på nettet. Så er man i hvert fald helt sikker på at have sine data intakte, uanset hvad der sker under ferien, påpeger Liviu Arsene.

4. Brug en VPN (virtuelt privat netværk)

Det er de færreste, der helt kan undgå at surfe på nettet, mens ferien står på. Derfor kan det være en god idé at hente en såkaldt VPN-løsning til din computer, tablet eller mobiltelefon.

- En VPN-løsning er et program, som gør ens enhed usynlig på nettet, og dermed bliver det sværere for it-kriminelle at opspore enheden, når man eksempelvis vil købe noget på nettet eller tjekke sin bankkonto, forklarer Liviu Arsene.

5. Installer sikkerhedsprogrammer

Endelig er det også vigtigt, at du har sikkerhedsprogrammer installeret på både din computer, tablet og mobiltelefon, så sandsynligheden for at blive ramt af et hackerangreb mindskes af det virtuelle skjold, programmet udgør.

- Mange forbrugere har anti-malware, anti-spyware og anti-spam installeret på deres computer, men de glemmer til gengæld at installere de samme programmer på deres telefon og tablet, og så er man lige sårbar over for angreb fra it-kriminelle, bemærker Liviu Arsene.

- Man kommer langt med at forberede sig godt, inden man tager afsted på ferie, men hvis hackerne alligevel angriber, gælder det om at have et effektivt skjold, der holder dem ude, siger han.

Fakta: Andre gode råd mod hacking

- Undgå åbne trådløse netværk.

- Pas på, når nogen uopfordret sender dig en e-mail.

- Lån ikke USB-nøgler eller eksterne harddiske af andre.

Kilde: Rådet for Digital Sikkerhed.

/ritzau fokus/