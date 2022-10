Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Efterårsferien er en af de perioder på året, hvor det hurtigt kan stikke af økonomisk.

En tur i zoo, en tur i legeland, en tur på restaurant, og så er du pludselig blevet plukket for adskillige tusind kroner, hvis du også har et par børn.

En åreladning af penge, som måske er mindre relevant i år, efter historiske prisstigninger har ramt danskerne som en hammer.

Og hvad gør man så?

Det ser vi nærmere på om lidt med ni konkrete tip, men først til to kvinder, der gør sig umage med at have det sjovt for så få penge som muligt.

På Jennifer Hyttels plan for efterårsferien står der blandt andet en tur på stranden og i skoven. Vis mere På Jennifer Hyttels plan for efterårsferien står der blandt andet en tur på stranden og i skoven.

»Vi benytter os altid af gratis aktiviteter og har gjort det længe,« forklarer 35-årige Jennifer Hyttel fra Odsherred:

»Vi bruger Google til at se, hvad der er af muligheder, og så planlægger vi, hvad vi skal. Der findes rigtig mange gratis glæder lige uden for døren, og det tror jeg, der er mange, der ikke tænker over.«

Jennifer er alene med tre børn og er på SU. Alligevel formår hun at stykke underholdning sammen for få eller ingen penge.

»I weekenden planlagde vi, at vi i ferien skal på stranden og finde sten, som vi skal male med halloweenmotiver og sætte foran vores hus. Vi skal også i skoven og samle blade til nogle efterårscollager, og så skal vi på to troldejagter. Det bliver sjovt.«

Kristiana Poulsen og hendes datter skal i efterårsferien ud og nyde naturen på nordfyn. Vis mere Kristiana Poulsen og hendes datter skal i efterårsferien ud og nyde naturen på nordfyn.

Også 40-årige Kristina Poulsen fra Herfølge går op i at holde udgifterne nede i den kommende ferie.

I første omgang bliver det en gratis tur til hendes forældres sommerhus på Nordfyn, og så bliver det gratis aktiviteter udendørs.

Hun skal af sted med sin datter, sin veninde og venindens søn.

»Lindøgård har pløjedag – der er også veterantraktorer, og man kan komme ud til hestene. Det er lidt det man forbinder med efterårsferien,« siger Kristina Poulsen:

»Det er rart at komme til de mindre byer, hvor tingene ikke koster en bondegård, og hvor der er gratis aktiviteter. Min mand og jeg er skolelærer, så vi er også i vores arbejde vant til at se efter gratis aktiviteter.«

Ann Lehmann Erichsen, der er forbrugerøkonom, mener, at der er masser af muligheder for at holde ferie, uden at privatøkonomien skal lægges i ruiner.

I det følgende kommer hun med sine forslag til at holde udgifterne nede:

Hjemmedag

»Lav en dag, hvor I bager boller og laver varm kakao. På Filmstriben kan man se gratis film, og på E-reolen kan man lytte til otte bøger gratis om måneden.«

Biblioteket

»Bibliotekerne er det lokale kulturcenter, som også kan give råd til gratis oplevelser i området.«

»Lån bøger på biblioteket, og hav dem i en kurv derhjemme, så I ikke skal drøne rundt og lede efter dem, når de skal afleveres. Lån en svampebog på biblioteket og tag på svampejagt i skoven.«

Skovtur

»Der er masser af store skove rundt omkring i Danmark. Lige nu kan man se rådyr i brunst med deres flotte gevirer og samle kastanjer, brøndkarse og svampe. Pak en taske med hjemmelavet sandwich og varm kakao, for det bliver hurtigt dyrt, hvis I skal købe det ude ved skoven.«

Fisketur

»Børn under 18 år og pensionister behøver ikke et fisketegn, når de fisker med stang. Undersøg, om der er en pensionist i familien, som har lyst til at tage ungerne med på fisketur.«

»Og spørg, om I kender nogle, der har en fiskestang, som trænger til at blive luftet.«

Bål

»Skal I i skoven eller i en af de store parker, så undersøg, om der er et bålsted, hvor I kan lave mad. Medbring pølser og brød og send ungerne ud for at samle pinde til bålet.«

Museer

»Blandt andet i København har flere museer gratis entre på udvalgte dag. Der kan være mange penge at spare, hvis du gør dit forarbejde.«

Har du adgang til rabatter

»Tjek, om din veninde eller ven har et årskort til et museum eller en attraktion, hvor man må tage en ekstra ledsager med gratis, som trænger til at få det luftet.«

»Det kan også være, at du kan få rabatter på oplevelser eller restaurantbesøg gennem din fagforening eller foreningsmedlemskaber.«

Tag den tidlige forestilling

»I mange biografer kan man få børnebilletter til formiddags- og eftermiddagsforestillinger, så vælg en tidlig forestilling, hvis I vil spare penge. Tjek også, om det kan betale sig at vælge en af de mindre biografer uden for storbyen, ofte er biografbilletterne nemlig billigere der.«

Æblerov

»Går I forbi en have, hvor æbletræerne bugner af frugter, der ikke er blevet plukket, så ring på, og spørg, om I må snuppe nogle af dem. Tag dem med hjem og bage en kage eller lav noget grød eller mos.«

Skattejagt

»Er I fan af at gå på opdagelse i naturen, så kunne jagten på Thomas Dambos gigantiske trolde måske være noget for jer.«

»En anden form for skattejagt er Geocaching. Her har helt almindelige mennesker lagt små 'skatte' ude i det fri. Husk at medbringe en blyant, så I kan skrive, at I har fundet skatten og måske også en lille ting, I kan putte i den.«