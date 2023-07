Hvis du er en af dem, der har indleveret dit brugte tøj til butikker som H&M, Zara eller Primark med lovning på, at det ville få et nyt grønt liv, kommer du nok til at blive slemt skuffet.

Det skriver Information ud fra en ny undersøgelse fra den hollandske ngo ‘Changing Markets Foundation.’

For rigtig meget af det tøj, der bliver indleveret til genbrug, bliver aldrig båret igen.

Det ender derimod med at blive ødelagt og dumpet som tøjaffald.

Det skulle ellers være både nemt, smart og bæredygtigt.

Et koncept, hvor man som kunder fik mulighed for at aflevere sit gamle, brugte tøj tilbage til butikken, som dernæst ville sende det i hænderne på dem, der havde mest brug for det.

Men genbrugskonceptet fungerer bare ikke i praksis.

I hvert fald ikke, hvis man skal tro den nye undersøgelse fra ngo'en. Den viser nemlig, at hele 16 ud af 21 beklædningsgenstande, ngo’en har fulgt det seneste år, er endt som skrald.

»Løfterne fra H&M, C&A (Hollandsk tøjgigant, red.) og Primark er endnu et greenwashingtrick over for kunderne. Vores undersøgelse tyder på, at varer i perfekt stand for det meste bliver ødelagt, sidder fast i systemet eller sendes til lande, der er mindst i stand til at håndtere den enorme strøm af brugt tøj fra Europa,« udtaler Changing Markets kampagnemanager, Urska Trunk, i en pressemeddelelse.

Undersøgelsen kommer desuden i forlængelse af, at det i juni kom frem, hvordan den svenske tøjgigant H&M var én af de store syndere, når det kom til genbrugssystemet.

For ligesom Primark, Zara og andre 'fastfashion'-producenter, har H&M i flere år gjort en dyd ud af at opfordre deres kunder til at indlevere deres gamle tøj til genbrug, så det kunne få et nyt hjem. Heriblandt til fattige i Sverige og i ulande.

Men det afslørede svenske Aftonbladet var langt fra den sande fortælling.

Det kom nemlig frem, at de enorme mængder tøj, der blev indleveret til det gode formål, endte på den anden side af jorden. Enten på en losseplads eller på bålet.

H&M indrømmede i forbindelse med afsløringen i juni, at der var ‘udfordringer’ knyttet til indsamling og genbrug, men at de kategorisk var imod, at tøjet blev til affald.