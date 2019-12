Køjesenge, en stue og måske endda en brændeovn. Det er fast inventar i mange af landets sommerhuse, men mindre kan også gøre det.

I hvert fald kan man ikke finde nogle af delene i Danmarks mindste sommerhus, der lige nu er til salg. Det skriver boligsitet Boliga.dk.

Med et boligareal på blot seks kvadratmeter, er der ikke meget plads at rutte med i det lille træhus udenfor Thorsager på Djursland, men der er alligevel alt, hvad man har brug for, ifølge ejendomsmægler Jonas Thillemann fra mæglerkæden John Frandsen, som har den lille hytte til salg.

'Der er en seng, et tekøkken og et spisebord, så der er ikke plads til hele familien. Men for en enkelt person fungerer det fint som et lille fristed', siger han til Boliga.dk.

Huset koster 149.000 kroner og er bygget som et anneks, så der er ikke indlagt vand og varme, men sælgeren har installeret en pumpe, så der kommer vand ud af hanen og et transportabelt toilet, når naturen kalder.

Et blomstrende sommerhusmarked

Det lille sommerhus blev bygget i 1965 og ligger på en 1.200 kvadratmeter stor grund i Syddjurs Kommune - en del af landet, der har oplevet fremgang på sommerhusmarkedet i 2019.*

I hvert fald er de gennemsnitlige salgstider på ferieboligerne i området faldet med seks procent - og salgspriserne er steget med tre procent i årets første halvår i forhold til samme periode sidste år. Det viser tal fra Boliga.dk.

Det vil altså sige, at køberne i snit har givet over 400 kroner mere og i alt 16.700 kroner pr. kvadratmeter for sommerhusene i kommunen, som i snit har været til salg i 252 dage - 17 dage kortere end i 2018.

Det lille sommerhus koster 149.000 kroner - hvilket gør det til det billigste sommerhus i kommunen. Det betyder, at en køber skal give lige over 24.800 kroner pr. kvadratmeter. Og selvom det er den mindste bolig, Jonas Thillemann nogensinde har haft til salg, har han flere bud på, hvem den henvender sig til.

'Vandet er en cykeltur væk - og letbanen kører lige forbi, så det er oplagt, hvis man bor i lejlighed inde i Aarhus og gerne vil lidt væk fra byen i weekenden og få noget ro og frisk luft. Det kunne også være nogen, der gerne vil bruge grunden og opføre et større sommerhus, så kunne man lade det andet stå til gæsterne', siger han til Boliga.dk.

Se Danmarks mindste sommerhus her

*Boliga.dk har opgjort de gennemsnitlige salgskvadratmeterpriser og salgstider på sommerhuse i første halvår 2019 og første halvår 2018.