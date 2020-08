Fornemme stuer, tårne og alléer.

Det er noget af det, man ser på herregårde eller godser - der ligger en del af rundt omkring i landet – og som du måske har drømt om at flytte ind i.

Den slags ejendomme koster dog gerne kæmpestore millionbeløb, som langt de færreste danskeres pengepunge kan være med til.

Men det er faktisk muligt at få herregårdsstemning for meget mindre.

Lige nu er der - ifølge boligsitet Boliga.dk - flere landsteder til salg, hvor du får et herskabeligt hjem for under 2,5 millioner kroner.

Fem billige boliger med herregårdsstemning



Rosninge Skovvej, Vesterborg

På det det nordlige Lolland kan du købe Tønsberggaard - bygget i 1910 - for én million kroner.

Den landlige, bindingsværksejendom har 236 kvadratmeter bolig fordelt på syv værelser, som altså kan erhverves for en kvadratmeterpris på 4.200 kroner.

Se boligen HER

Foto: Nybolig Maribo og Rødby Vis mere Foto: Nybolig Maribo og Rødby

Gl. Møllevej, Ødis Bramdrup

Den gamle gård Boiesminde fra 1854 ligger på 1,4 hektar jord i landsbyen Ødis Bramdrup udenfor Kolding.

Den 264 kvadratmeter store bolig fordeler sig over flere herskabelige stuer og i alt otte værelser. Den kan blive din for 1.845.000 kroner - lige knap 7.000 kroner pr. kvadratmeter.

Se boligen HER

Brahesborgvej, Assens

For enden af en allé linet op med træer ligger Toftlund udenfor Assens på Fyn. Det gule landsted er en fredet gård fra 1850 med flere fornemme stuer på de 259 kvadrater bolig og en 1,2 hektar stor grund.

Det er til salg for 1.995.000 kroner, hvilket svarer til en kvadratmeterpris på 7.700 kroner ifølge Boliga.dk.

Se boligen HER

Tårnbjergvej, Ullerup

Toftegård på Nordfyn er et 280 kvadratmeter stort herskabeligt landsted, som er til salg for 1.995.000 kroner - kvadratmeterprisen ligger på lige over 7.100 kroner.

Boligen byder blandt andet på en fornem hall og spisestue - og så er der en 700 kvadratmeter stor ridehal på grunden.

Se boligen HER

Foto: Danbolig Odense Tarup Vis mere Foto: Danbolig Odense Tarup

Alstrupvej, Brønderslev

På en landevej udenfor Brønderslev i det nordjyske ligger en landejendom med ikke én men to tårne. Den slotslignende gård har 269 herskabeligt indrettede kvadratmeter og ligger på en 1,5 hektar stor grund.

Den er til salg for 2.495.000 kroner, hvilket er godt 9.300 kroner for hver kvadratmeter.

Se boligen HER