Hvad skal et hjem koste?

De fleste steder, skal man nok nærmere punge op med over en million kroner end 100.000 - men det er altså tættere på det sidste, du skal af med, hvis du vil købe Danmarks p.t. billigste hus.

Det skriver boligsitet Boliga.dk.

Huset - en 131 kvadratmeter stor villa fra 1890 - ligger i den sønderjyske vestkystby Skærbæk og er udbudt til salg for 85.000 kroner.

Det svarer til lige godt 650 kroner pr. kvadratmeter for huset, der ifølge salgsopstillingen fra ejendomsmæglerfirmaet Frank Lauritzen trænger til en totalrenovering.

Prisen er noget lavere end, hvad husene normalt bliver handlet til i området - og det er selvom, Tønder Kommune er indehaver af landets næstbilligste kvadratmeterpriser.

Kommunens huskøbere har nemlig i gennemsnit givet lige over 5.000 kroner for en kvadratmeter, det viser tal fra Boliga.dk.*

På skalaen over landets billigste huspriser, er det således kun Lolland Kommune, der overgår Tønder. Her lød den gennemsnitlige salgskvadratmeterpris på nær 4.000 kroner.

Små priser - billige handler

Skulle huset i Skærbæk gå hen og blive handlet til udbudsprisen på 85.000 kroner, er det ikke det billigste hussalg i år.

Tidligere på året blev der udbudt og handlet et endnu billigere hus; i Lyngs, der ligger på Thyholm i Midtjylland. Her lød udbudsprisen på 75.000 kroner for det 70 kvadratmeter store hus. Det var også den pris, som hammerslaget lød på, blot en uge efter at boligen kom til salg. Her kunne de nye købere altså overtage huset for bare 1.000 kroner pr. kvadratmeter.

Også på Fyn har der i år været et hus, der blev handlet til samme pris. Ejendommen blev sat ned i pris af flere omgange - indtil det til sidste var til salg for 75.000 kroner. Og dermed blev det 80 kvadratmeter store hus i landsbyen Flemløse altså solgt til en yderst beskeden kvadratmeterpris på lige omkring 900 kroner.

Se Danmarks billigste hus her

*Boliga har beregnet de gennemsnitlige salgskvadratmeterpriser på solgte villa og rækkehuse i første halvår 2019 fordelt på kommuner.