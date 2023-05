10.34 onsdag formiddag tikkede mailen fra TV 2 Play ind i indbakken.

Overskriften lyder meget uskyldig, men Ulrich Stærk læste videre ned i mailen.

»Og så var jeg ved at få min kaffe galt i halsen,« fortæller han.

Overskriften i mailen lyder 'Tilpasning af TV 2 Play Brugerbetingelser med virkning fra 12. juni 2023', men bag overskriften er en ændring af, hvordan TV 2 Play fungerer, der kan påvirke mange husstande.

I mailen, som B.T. også har set, står, at følgende træder i kraft 12. juni:

'Der kan afspilles indhold fra dit TV 2 Play-abonnement på to enheder samtidigt. Dog kan den samme livekanal kun afspilles på én enhed ad gangen.'

Det får Ulrich Stærk til omgående at reagere.

»Det er jo skandaløst.«

Ulrich Stærk kalder de nye brugerbetingelser for »skandaløse« og frygter at skulle betale flere hundrede procent mere for at bruge TV 2 Play.

Det er et stort problem for en husstand som Ulrich Stærks, forklarer han.

De er fem personer i husstanden, og han er koncertpianist og derfor ofte rundt i Danmark. Indtil nu har han, konen og børnene kunnet se, for eksempel, X Factor, samtidig, selvom de ikke var samlet om familiens fjernsyn i stuen.

Men det kommer de ikke til at kunne fra 12. juni.

»Vi er sjældent hjemme samtidig, så det her er en femdobling af prisen for en familie som min. Vi bliver jo afskåret fra alle at se X Factor eller landskamp, medmindre vi laver fem forskellige TV 2 Play-profiler. Det bør vække et kæmpe ramaskrig,« siger Ulrich Stærk.

»Det her skal de simpelthen ikke slippe af sted med.«

Årsagen til ændringen af brugervilkårene forklarer TV 2 i mailen:

'Ved store live- og sportsbegivenheder oplever vi, at der er brugere, der i strid med vores brugerbetingelser deler deres TV 2 Play-abonnement med personer uden for husstanden', lyder det.

Ulrich Stærk har ifølge eget udsagn været kunde hos TV 2 Play nærmest så længe, tjenesten har eksisteret, og han har – trods alt – nogen sympati for problemet.

»Jeg forstår godt, at det er et problem med misbrug, men der må simpelthen findes mere intelligente løsninger end den her, hvor man straffer alle husstande, der normalt deler en bruger.«

Ifølge TV 2's retningslinjer for TV 2 Play er det fuldt ud tilladt at dele en bruger i hele husstanden.

TV 2 bekræfter over for B.T. ændringen af, hvordan TV 2 Play fungerer.

I en mail besvarer TV 2 Kommunikation ikke alle de spørgsmål, B.T. har stillet, men skriver, at de »beklager«, at det er til gene for nogen.

»Det rammer desværre også nogle af de kunder, der sammen med andre personer fra husstanden gerne vil se den samme livekanal på flere skærme, på samme tid og med det samme abonnement, og det beklager vi,« lyder det over for B.T.