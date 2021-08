Fedtede og klistrede belægninger ved opvaskemaskinen og salatkasser med belægninger, der er ved at udvikle sig til skimmel.

Det lyder ikke lækkert, men det var altså synet, der mødte Fødevarestyrelsens kontrolteam, da de i denne måned kom på uventet besøg ved cateringfirmaet E-Plaza.

Det er ikke første gang, at virksomheden i Brabrand modtager en sur smiley og en bøde for dårlig rengøring, der har resulteret i uhygiejniske forhold. Det skriver Lokalavisen Aarhus.

I oktober sidste år konstaterede Fødevarestyrelsen nemlig lignende forhold, og da cateringfirmaet fik besøg igen i august, var der stadig ikke rettet op på forholdene.

Det fik i maj kontrolteamet til at melde E-Plaza til politiet, og nu er det altså sket igen på blot få måneder.

Fødevarestyrelsen forklarer til Lokalavisen Aarhus, at der anmeldes til politiet, når virksomheder ikke betaler deres bødeforlæg.

Direktøren ved E-Plaza, Ergün Gövercile, kalder det en træls situation, som han dog mener, der er en logisk forklaring på.

»Vi har fået ny revisor, og den gamle plejede at tage sig af alt papirarbejdet. Jeg troede derfor, at vores revisor betalte den, men han troede, at jeg havde betalt den,« siger han.

Han fortæller ligeledes, at det er samme årsag, der var skyld i, at der heller ikke blev reageret på politianmeldelsen, der ligger helt tilbage fra maj måned.

Han understreger dog, at anmeldelsen vil blive trukket tilbage, da bøden nu er betalt. Han forventer derfor også, at E-Plaza vil have en glad smiley igen allerede om en uge.

I forhold til den mangelfulde rengøring er der dog ikke mange logiske forklaringer. Her lover direktøren, at der nu er kommet styr på forholdene, da han har købt en højtryksrenser, der kan spule de beskidte områder rene.