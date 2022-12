Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det er ikke sket siden 1994.

Stigende renter og faldende boligpriser får nu det samlede realkreditlån til private boligejere til at falde, viser tal fra Nationalbanken.

Der er simpelthen sket en opbremsning på boligmarkedet – antallet af handler er faldet markant, skriver Finans.

Sidste led i den kædereaktion er derfor, at der ikke er brug for særlig meget realkreditfinansiering længere.

Faldet i realkreditudlånet dækker hele landet.

I København og Aarhus er væksten i udlånet faldet med seks procentpoint. I resten af landet er realkreditgælden faldet med 0,78 procentpoint.

»Det er en voldsom udvikling og grafik. Det er længe siden, at der har været negativ vækst i udlånet til private husholdninger, og det er et tegn på, at boligmarkedet er bremset gevaldigt op,« siger Mikkel Høegh, afdelingsdirektør i Jyske Realkredit, til Finans.

Han tror, at danskerne lige nu er ved at afvikle gæld, og det fører til faldet.