Det lignede mere noget, der kunne hedde 'Tarveli’Brugsen', da Fødevarestyrelsen for nylig gennemførte et kontrolbesøg i Dagli’Brugsen.

Kædens supermarked i Vemmelev på Vestsjælland dumpede i hvert fald rengøringskontrollen.

»Salgslokalerne og inventar fremstår meget snavset, blandt andet er gulvet med ansamlinger af sort snavs og madspild,« skriver Fødevarestyrelsen i sin kontrolrapport.

Her står der endvidere, at der var sorte belægninger omkring og langs inventar, og at der blev fundet gammelt, indtørret spildt mælk i mælkekøleren.

Frysere med is og kager var desuden snavsede og med et tykt lag rim.

»Salatkøler og inventar med grønt er snavsede med grøntrester af ældre dato, bunden i køler i bakeoff til optøning er med spild og vand,« står der yderligere i kontrolrapporten.

Dagli'Brugsen i Vemmelev har fået en sur smiley og bøde. Foto: Google Street View Vis mere Dagli'Brugsen i Vemmelev har fået en sur smiley og bøde. Foto: Google Street View

Fødevarestyrelsen kvitterede med at give en sur smiley og en bøde på 5.000 kroner til Dagli'Brugsen i Vemmelev.

Fødevarestyrelsen skriver i rapporten, at dens udsendte har fotodokumenteret forholdene under tilsynet, der fandt sted 31. maj.

Butikken blev partshørt under tilsynet og bemærkede, at man »kan godt se, at det skal være bedre«.

B.T. har forsøgt at indhente en kommentar fra Coop, som står bag Dagli'Brugsen-kæden, men dagligvarekoncernen er endnu ikke vendt tilbage.

Dagli'Brugsen i Vemmelev fik også tilbage i januar en sanktion for mangelfuld rengøring i form af en indskærpelse, der er det samme som en mellemglad smiley.

Det udløste to opfølgende kontroller, som butikken selv har skullet betale gebyrer for.

Nu venter der så igen to opfølgende kontroller, efter der er givet en sur smiley.

B.T. har tidligere undersøgt smileyhistorikken for landets 11 største supermarkedskæder. Her kan du se, hvem der sidste år havde bedst og dårligst styr på hygiejnen.