En 65-årig mand mistede onsdag aften livet i en ulykke på Øresundsmotorvejen onsdag aften.

Det oplyser vagtchef ved Københavns Politi Jonathan Wald til Ritzau.

Den pågældende blev påkørt af en lastbil i forbindelse med noget vejarbejde i Tårnbytunnellen.

Ulykken skete på strækningen fra lufthavnen mod Ørestad.

En bilinspektør er på stedet for at få belyst hændelsesforløbet, og herefter vil politiet få klarlagt et muligt strafansvar.

De pårørende er underrettet.