Omkring to millioner danske husstande skal have rabat på de månedlige abonnementsbetalinger eller gratis indhold i form af ekstra tv-kanaler, film, sport eller serier.

Sådan lyder kravet fra Forenede Danske Antenneanlæg, der nu udvider deres kampagne om kompensation fra kun at handle om at skaffe kompensation til alle TV 2's kunder til også at handle om kunder hos Discovery og Nent, der driver Viaplay og TV 3-kanalerne.

For at forstå, hvorfor et krav om kompensation til millioner af danskere nu tager form, træder vi et skridt tilbage.

Under coronakrisens første lockdown i foråret blev det meste sport i hele verden aflyst.

Southampton's Danish defender Jannik Vestergaard (L) celebrates scoring during the English Premier League football match between Chelsea and Southampton at Stamford Bridge in London on October 17, 2020. (Photo by Ben STANSALL / POOL / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE.No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time.No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time.No use in betting publications, games or single club/league/player publications. / Foto: BEN STANSALL Vis mere Southampton's Danish defender Jannik Vestergaard (L) celebrates scoring during the English Premier League football match between Chelsea and Southampton at Stamford Bridge in London on October 17, 2020. (Photo by Ben STANSALL / POOL / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE.No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time.No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time.No use in betting publications, games or single club/league/player publications. / Foto: BEN STANSALL

Derfor fik kunder hos TV 2, Discovery og Viaplay samt TV 3-kanalerne naturligvis ikke den sport, de havde betalt for via deres abonnement.

Siden har det vist sig, at TV 2, Discovery og Nent har fået penge tilbage for de sportsrettigheder, de havde betalt for, men som de ikke fik leveret på grund af corona-aflysninger.

Men TV 2 har ikke sendt nogen af de penge videre ud til kunderne, og selv om både Discovery og Viaplay sænkede priserne i flere måneder under den fase af coronakrisen, mener Forenede Danske Antenneanlæg, at yderligere kompensation er på sin plads.

»Det er kritisabelt, at TV 2 ikke selv har tilbudt kunderne kompensation. Vi har en klar forventning om, at de kompenserer kunderne, og hvis ikke de gør det, må vi tage den med deres ejere på Christiansborg,« siger Thomas Bak, landsformand for Forenede Danske Antenneanlæg:

»I forhold til Discovery og Nent vil vi godt anerkende og rose, at de sænkede priserne i en periode, hvor de slet ikke kunne levere den vare, folk betalte for. Men det er vores vurdering, at den kompensation, kunderne har fået, ikke står mål med værdien af det, kunderne har mistet.«

Han mener, at Discovery, Nent og TV 2 eksempelvis bør sænke priserne på deres abonnementer i en periode eller give kunderne ekstra indhold.

Han opfordrer til, at alle tre aktører nu går i seriøs dialog om yderligere kompensation til kunderne.

»Mit budskab over for Discovery og Nent er mere positivt, end det er over for TV 2. Men det her er en klar opfordring til, at de gør mere. VI hejser et flag på forbrugernes vegne og siger: 'Pas nu på, at I ikke graver jer så langt ned, som TV 2 har gjort'.«

Bør TV 2, NENT og Discovery kompensere kunderne?

Thomas Bak har tidligere forklaret, at TV 2 til at starte med afviste at indlede en dialog med Forenede Danske Antenneanlæg om at kompensere kunderne, men han fortæller nu, at TV 2 har inviteret til et møde i næste uge.

Det bekræfter TV 2 til B.T., men har ikke yderligere kommentarer til sagen.

Heller ikke Discovery ønsker at kommentere sagen over for B.T.

Hos Nent, der driver Viaplay og en række TV 3-kanaler, og som viser en del sport, adresserer man ikke direkte spørgsmålet om kompensation.

I en mail til B.T. skriver Kim poder, EVP & Chief Commerciel Officer for Nent, følgende:

»Grundet den globale nedlukning oplevede vi – som resten af branchen – en forsinkelsesperiode med mindre sport i løbet af foråret men til gengæld meget mere sport i løbet af sommeren.«

»Vi glæder os dog over, at vi – trods omstændighederne – fik afsluttet nogle af de største begivenheder i Nents danske sportsportefølje i 2019-2020-sæsonen – herunder Superliga, Champions League og Premier League, hvor der blev leveret mange flere kampe til seerne end planlagt.«