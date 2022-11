Lyt til artiklen

Efter godt tre ugers forhandlinger om en ny regering fulgte Enhedslisten og Alternativet onsdag Nye Borgerlige og Danmarksdemokraternes rute ud af forhandlingerne.

Det efterlader syv partier i lokalet. For danskerne toner de grove linjer for privatøkonomiske tiltag nu frem i tågerne.

For hvad er det egentlig, de resterende partier har lovet danskerne op til valget?

Et af de store emner er skattelettelser.

»Lige nu ser skattelettelser meget realistiske ud. Min klare vurdering er, at der sker noget på skattefronten,« siger Joachim B. Olsen, politisk kommentator på B.T., og forklarer:

»SF er nok det parti i den her samling, som har mindst lyst til at sænke skatterne. Men resten vil sænke skatterne på forskellig vis og i forskelligt omfang.«

Groft trukket op:

»Socialdemokratiet har foreslået at sænke skatten i bunden med fire milliarder kroner. Venstre vil lette skatten med otte milliarder kroner. Radikale Venstre og Moderaterne vil begge lette skatten i bunden og toppen,« siger Joachim B. Olsen:

»De Konservative vil lette skatter for 50 milliarder. Liberal Alliance vil lette skatter for 100 milliarder. Og så har du Dansk Folkeparti, som vil sænke skatter i bunden og sænke afgifter. Så ja: Der er skattelettelser på vej.«

Så er der alle de offentligt ansatte, som under valget blevet lovet lønstigninger af Socialdemokratiet, og som andre partier talte om at tilbyde fastholdelsestillæg og andre midlertidige ydelser.

Især sosu'er og sygeplejerskers lønninger kom på dagsordenen.

»Det ser ret godt ud for de offentligt ansatte. For Socialdemokratiet vil det være afgørende, at de leverer det her lønløft til offentligt ansatte. De har sammenlignet det med Arne-pensionen. Så det kommer til at ske i et eller andet omfang,« vurderer Joachim B. Olsen:

»Men jeg vil også sige, at hvis jeg var sosu, ville jeg ikke sidde og bruge pengene på forhånd. Det er en meget svær øvelse, så det er ikke noget, man bare lige sætter sammen. Der kommer helt klart til at ske noget. Men jeg ville nok sætte forventningerne lidt ned.«

Og hvad så med den inflationshjælp, alle partier har talt om?

»Jeg kan ikke forestille mig, at man laver en ny regering uden at adressere noget med inflation. Så det kommer,« siger Joachim B. Olsen.