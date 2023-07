Der er udsigt til, at fødevarepriserne falder igen.

Dugfriske tal fra Danmarks Statistik tyder på, at 54 % af virksomhederne i detailhandlen med fødevarer forventer at sænke priserne over de kommende tre måneder.

Det oplyser cheføkonom i Arbejdernes Landsbank, Jeppe Juul Borre.

Aldrig har et flertal af virksomheder, i de 12 år man har målt det, forventet at sænke priserne.

»Det er utroligt glædelige nyheder for danskerne. Danskerne kan godt forberede sig på prisfald på nogle områder i deres forbrug. Det er især koncentreret omkring fødevarer,« siger Jeppe Juul Borre.

»Det er i hvert fald meldingen fra rekordmange virksomheder i detailhandlen, når de bliver spurgt ind til deres prisforventninger.«

Ser man på den samlede detailhandel, forventer 23 % at sænker priserne.

Men hvis man spørger B.T.s forbrugerredaktør, Niels Philip Kjeldsen, så er det ikke noget man skal tage for gode varer.

»Jeg er ked af at være lyseslukker, men jeg tillader mig at være sindssygt skeptisk på nuværende tidspunkt.«

»Vi har set mange kampagner fra supermarkederne de seneste måneder, hvor de har meldt om prisfald. Og hvad er der sket, når vi har fået indekstal fra Danmarks Statistik? Prisniveauet er fortsat op.«

Niels Philip Kjeldsen, journalist og redaktør på B.T.

For det er langt fra alle varegrupper, som bliver sat ned.

Derfor skal man tage det hele med et gran salt, for mens de så kan sænke prisen nogle steder, så kan de hæve prisen på andre varegruppe.

»De sænker priserne på nogle varegrupper, og så stiger prisen på andre. Det gør, at det samlede prisniveau gennemsnitligt stiger.«

»Så ja: Jeg tror helt klart, at supermarkederne forventer at sænke priserne visse steder. Og jeg er ikke i tvivl om, at de vil gøre det. Men det betyder ikke, at andre varer så er fredet for prisstigninger.«

»Jeg er der nu, hvor jeg skal se det, før jeg tror det. Super positivt, at supermarkederne nu siger, at de forventer at sænke priserne. Men lad os se noget handling bag ordene nu.«