For langt de fleste kvinder er det en bøvlet og irriterende tid på måneden, og så koster det ovenikøbet op mod flere hundrede kroner om året.

Med menstruation følger udgifter til bind og tamponer, men selvom det er en udgift, som kan være svær at komme udenom, er det ikke en udgift, du bare skal betale ukritisk. Der kan være forbløffende mange penge at spare.

B.T. har foretaget en stikprøve af priserne på bind og tamponer i otte udvalgte butikskæder.

Stikprøven afslører, at hvis du eksempelvis skifter de dyre og kendte bind fra Libresse ud med butikkernes billigste bind, kan der være op mod 92 procent at spare.

Det betyder i nogle tilfælde, at den potentielle besparelse løber op i godt 600 kroner om året på bind alene.

»Det er ualmindeligt store prisforskelle i forhold til, hvad vi normalt ser, når det kommer til forskellen på mærkevarer og de billigere alternativer,« siger Bruno Christensen, ekspert i detailhandel.

Han forklarer, at producenter af kendte mærker på varer som bind lukrerer, at kunderne – i det her tilfælde kvinder med menstruation – er villige til at betale relativt høje priser, hvis de har en opfattelse af, at de køber det bedste produkt.

»Men der skal man selvfølgelig huske på, at producenterne af mærkevarer og de billigere alternativer ofte er den samme producent,« siger Bruno Christensen:

Så dyr er menstruation: Bind, tamponer og kop Foretrækker man at købe Nettos billigste bind, vil man bruge 3,5 kroner pr. menstruation og 56 kroner på et år. Foretrækker man derimod at købe en pakke Libresse-bind i Netto, skal man af med 685,6 kroner årligt. Skifter man fra Libresse til det billigste mærke, er der altså 629 kroner at spare om året. Bruger man i stedet tamponer kan man spare 367 kroner om året, hvis man går fra at købe de billigste tamponer i Matas til de billigste tamponer i Føtex. Mange kvinder vælger i dag det mere miljøvenlige - og især det billigere - alternativ og køber en genanvendelig menstruationskop. Menstruationskoppen koster mellem 100 og 300 kroner. Faktaboks om menstruationsudregninger En menstruation varer 3-7 dage. En pige er gennemsnitligt 13 år, når hun får sin menstruation første gang. Herefter vil hun have menstruation til hun er mellem 45-55 år. Går man ud fra, at kvinden har menstruation i gennemsnitligt fem dage, indtil hun er 50 år, har en kvinde menstruation i 2.220 dage i hendes liv. Kvinder bruger cirka 40 bind på en menstruation eller 30 tamponer, hvis de skifter, som anbefalingen lyder.

»Og en stor del af den ekstra omkostning, der er til mærkevaren, kommer, fordi de bruger store summer på at reklamere og brande sig.«

Og selv hvis du sværger til et velkendt mærke som Libresse, fordi du ganske enkelt oplever, det er langt bedre end de billige alternativer, kan der være solide besparelser at hente.

Fra den kæde i stikprøven, hvor 30 Libresse-bind er dyrest, til den kæde, hvor det er billigst, er der 30 procent at spare.

Også på tamponer er der penge at hente.

Fra den dyreste til den billigste kæde i stikprøven er der 76 procent prisforskel - eller godt 370 kroner at spare på tamponer om året.

Med andre ord: Som kvinde kan du med stor fordel prøve dig frem og se dig grundigt for.

»Det vigtigste for kvinder er, at de finder et hygiejnebind, der passer til deres behov og føles behageligt,« siger Anne Eskerod, ekspert i kvinders forbrugsvaner hos Aller Media:

»Men det, der også kendetegner produkter inden for skønhed og personlig pleje er, at rigtig mange oplever det som en jungle. Hvis man er blevet præsenteret for et bestemt produkt, så bliver man bare ved at bruge det.«

Hvis du i stedet prøver lidt forskelligt, kan du være heldig og finde ud af, at et af de billigere alternativer er lige så godt som det dyre.

Og så er der nemme penge lige ned i lommen.

»Hvis Rema 1000 for eksempel har et bind, der matcher det behov, man har, så vil de fleste nok være tilbøjelige til at vælge det, for danske kvinder er ret prisbevidste,« siger Anne Eskerod:

»Og i det her tilfælde er mærket på bind og tamponer jo ikke noget, man flasher udadtil, så det betyder ikke så meget. Det er et diskret produkt.«