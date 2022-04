De ankommer inden for få dage i forbindelse med påsken – og herefter tager antallet blot til i en kraftig stigning.

Vi taler om de udenlandske gæster, der fra påsken og frem mod sommerferien har booket sig et sommerhus på danske kanter.

Det oplyser det nordjyske sommerhusudlejningsfirma Sol og Strand i en pressemeddelelse.

»Vi får en rigtig travl påske. Med både danskere, tyskere og flere og flere nordmænd. Så det er dejligt for os i Sol og Strand, og det er dejligt for de mange lokale sommerhusejere, der får en god lejeindtægt,« siger Charlotte Rehder Borup, der er bureauchef for Sol og Strand Feriehusudlejning i Løkken.

Det stigende antal besøgende – set i forhold til næsten to års coronapandemi – sker i Løkken, Lønstrup, Skagen, Blokhus, Hals, Klitmøller og Læsø.

Alene nordmændene har booket sig ind på 1000 ferieuger i nordjyske sommerhuse frem mod sommerferien.

Og i påsken er der »stort set udsolgt«, siger Charlotte Rehder Borup om de cirka 200 sommerhuse, man kan leje gennem firmaet. Det er både turister og husenes egne ejere, påpeger hun.

Turisterne i påsken bliver primært tyskerne, mens de fleste nordmænd altså ventes at komme senere på året.

»Det ser rigtig godt ud. Feriehusbranchen har haft sit bedste år nogensinde i 2021 – og det ser ud til at blive ved med at gå godt. Danskerne bliver ved med at komme, der kommer rigtig mange tyskere, og det nye er, at nordmændene for alvor er på vej tilbage til os efter coronaen,« siger Charlotte Borup Rehder.

Også hos Destination Nordvestkysten glæder man sig over de stigende turister.

Særligt nordmændene jubler man over:

»Vi har spejdet lidt nervøst efter nordmændene. For vi er rigtig glade for dem og det de gør for de lokalsamfund, hvor de holder ferier. Men det er aldrig sådan, at man bare kan være sikker på, at de kommer tilbage til Nordjylland, hvis de først har været væk fra os, sådan som coronaen tvang dem til,« lyder det fra direktør Peter Krusborg.