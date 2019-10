Flere lande med USA, Canada og Australien i spidsen er vrede over, at Havartiosten fremover kun må fremstilles i Danmark.

Fødevareorganisationer fra flere forskellige lande har derfor sendt en klage til EU.

De anklager unionen for ikke at respektere internationale regler, skriver TV2.

Klagen til EU kommer efter, at det torsdag kom frem, at den danske Havarti-ost har fået tildelt EU’s BGB-mærke.

BGB står for Beskyttet Geografisk Betegnelse. Det nye mærke betyder, at osten fremover skal være fremstillet i Danmark efter ganske bestemte retningslinjer for at kunne kaldes Havarti.

De utilfredse lande mener ikke, det er nok, at Havarti-osten er opfundet i Danmark.

I dag er det nemlig kun under halvdelen af al Havarti i verden, der produceres i Danmark.

Derfor beskylder klagerne EU for at misbruge BGB-mærket, der ikke kun gælder i EU, men også i en række lande, som EU har handelsaftaler med.

»Godkendelsen blotlægger det faktum, at EU's BGB-system alt for ofte ikke bruges til at beskytte intellektuel ejendom, men i stedet til slet skjult protektionisme og økonomisk gevinst,« lyder det i klagen.

Ifølge afsenderne er det for eksempel problematisk, at Arla-koncernen fremstiller Havarti i USA med mælk fra amerikanske køer og sælger osten under navnet Havarti.

Havarti-osten er opkaldt efter Havartigården ved Holte, hvor den danske ostepioner Hanne Nielsen slog sine folder i 1800-tallet.

Der er dog aldrig blevet fremstillet Havarti på stedet.