Et helt almindeligt par i København med to fornuftige lønsedler kan godt skyde en hvid pind efter drømmen om at åbne terrassedøren i huset og lege med deres lille barn på græsplænen.

Selvom parret har formået at spare 200.000 kroner op, vil de nemlig ikke kunne låne til selv det billigste og mest nedslidte hus i hovedstaden.

Det viser beregninger, som Nordea har foretaget for B.T.

»Man må bare konstatere, at man ikke får voldsomt meget for pengene i hovedstadsområdet,« siger Lise Nytoft Bergmann, boligøkonom i Nordea.

Lise Nytoft Bergmann, boligøkonom i Nordea Foto: Pressefoto Vis mere Lise Nytoft Bergmann, boligøkonom i Nordea Foto: Pressefoto

Kreditvurderingen tager udgangspunkt i en fuldtidsansat sygeplejerske med en gennemsnitlig månedsløn på 37.200 kroner og en fuldtidsansat pædagog med en månedsløn på 32.700 kroner.

Parret kan få lov at låne i underkanten af 3,2 millioner kroner, og det rækker ikke engang til det billigste hus, der er på markedet lige nu i området København By, der dækker Københavns Kommune samt Frederiksberg, Tårnby og Dragør Kommuner.

Her er det billigste hus på markedet et totalt nedslidt haveforeningshus på 74 kvadratmeter placeret på en lille grund på 307 kvadratmeter på Amager.

Det er sat til salg for 3.195.000 kroner og sælges til nedrivning, da standen er miserabel.

Mægleren lægger op til, at der skal bygges et nyt hus på grunden til cirka 2.150.000 kroner, men parret vil med kreditvurderingen ikke engang have råd til at rive det udtjente hus ned – og slet ikke til at opføre et nyt på grunden.

Boligprisernes himmelflugt det seneste år gør det ualmindelig svært – hvis ikke umuligt – for folk med almindelige indtægter at købe hus i hovedstadsområdet, konstaterer Lise Nytoft Bergmann.

»Det er barskt, at boligmarkedet har udviklet sig på den måde. Det ville selvfølgelig være dejligt, hvis man kunne bosætte sig der, hvor man helst vil bo, men det er blevet sværere de seneste år, hvor boligpriserne er steget rigtig meget,« siger hun.

Parret er nødt til at se i øjnene, at de er udelukket fra at købe hus i København By. I stedet må de ifølge Lise Nytoft Bergmann kigge sig om efter en lejebolig, en andelsbolig eller en lille ejerlejlighed.

Går parret på jagt efter en ejerlejlighed, kan de lige akkurat få råd til 47 kvadratmeter på Fiskedamsgade på Østerbro eller op til 82 kvadratmeter på Breslaugade i København S. De to lejligheder er begge sat til salg for 3.195.000 kroner.

»Parret vil måske godt kunne få lov at låne til lidt mere. Men så skal de være villige til at skære alt fryns ud af deres budget. Det betyder for eksempel, at der ikke er penge til ferie,« siger Lise Nytoft Bergmann og tilføjer:

»Det kan de fleste godt gøre et år, men de færreste har lyst til at leve på den måde særlig længe.«

Hvis parret har planer om at få et barn mere, skal de tænke sig godt om.

»Det er jo hverken i familiens eller bankens interesse, at familien får et budget, der slet ikke hænger sammen. Det er jo ikke klogt, at man vil være tvunget til at sælge igen,« siger Lise Nytoft Bergmann.

Her kan du se kreditvurderingen Kreditvurdering af par med et barn Sygeplejerske på fuld tid med gennemsnitlig årsløn på 446.400 kroner før skat

Pædagog på fuld tid med gennemsnitlig årsløn på 392.400 kroner før skat

Opsparing 200.000 kroner

Parret har et vuggestuebarn (forældrebetaling i Københavns Kommune i 2022: 4.264 kroner inklusive frokost til barnet)

Ingen bil

Månedligt rådighedsbeløb i alt: 17.300 kroner: mad 6.500 kroner, tøj 1.700 kroner, tandlæge/sundhed 1.100 kroner, diverse omkostninger til blandt andet frisør, fritidsaktiviteter, gaver, ferie, elektronik, opsparing mv. 8.400 kroner

Parret vil kunne købe ejerbolig for cirka 3,2 millioner kroner, hvis der er tale om en lejlighed, og lidt mindre, hvis der er tale om et parcelhus, da blandt andet varmeregning, grundskyld og vedligeholdelsesomkostninger normalt er større i et hus end i en lejlighed. Kreditvurdering af enlig sygeplejerske Gennemsnitsløn for en fuldtidsansat sygeplejerske eksklusive pension: 37.200 kroner/måned

Årsløn før skat: 446.400 kroner

Opsparing: 150.000 kroner

Ingen bil

Ingen børn

Månedligt rådighedsbeløb 7.400 kroner: mad 2.500 kroner, tøj 600 kroner, tandlæge og sundhed 300 kroner samt diverse omkostninger til for eksempel frisør, fritidsaktiviteter, gaver, rejser, elektronik, opsparing mv. 4.000 kroner

En enlig sygeplejerske vil kunne købe bolig for cirka 1,9 millioner kroner, hvis der er tale om en lejlighed, og lidt mindre, hvis der er tale om et parcelhus, da blandt andet varmeregning, grundskyld og vedligeholdelsesomkostninger normalt er større i et hus end i en lejlighed. Kilde: Nordea for B.T. Ud over de ovenfor nævnte forudsætninger påpeger Nordea, at banken altid tager udgangspunkt i en individuel vurdering, hvor det er familiens faktiske omkostninger og ønsker til hverdagen, der regnes på. Det har for eksempel betydning, om der er tale om en nybygget eller renoveringsmoden bolig, opvarmningsform og energimærke. I beregningerne er der taget udgangspunkt i gennemsnitsværdier.

En sygeplejerske, der lever som single, uden børn og kommer med en opsparing på 150.000 kroner, vil kunne få lov at låne omkring 1,9 millioner kroner.

For det beløb vil sygeplejersken for eksempel have råd til at købe en lejlighed på 43 kvadratmeter på den befærdede Tagensvej i København N.