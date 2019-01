En hjemadresse på over 300 kvadratmeter kan lyde overvældende - lægger man København K’s flotte kvadratmeterpriser til, får det nok kun pengepungens præstationssved til at rinde hurtigere.

For øjeblikket koster en gennemsnitlig lejlighedskvadratmeter i hovedstadens inderste indre nemlig lige knap 55.000 kroner. Men der skal faktisk endnu mere til at nå op på den pris, som erhvervsmanden Mads Ulrich har fået for sin 310 kvadratmeter store lejlighed i København K.

Ulrich har nemlig fået hele 18.635.000 kroner for sine kvadratmeter - hvilket dog er en anelse under den pris, lejligheden sidst var på markedet med. Da lejligheden tilbage i 2017 blev taget af markedet, lød prisen nemlig noget rundere på 19 millioner kroner lige ud. Det viser oplysninger fra Boliga.dk.

Mads Ulrich gjorde sig særligt bemærket i 80'erne som storspenderende yuppie, der allerede i en ung alder fik succes med bladudgivelser. Sidenhen har den fremtrædende erhvervsmand kunnet bygge på sin formue som investor og i reklamefilmsbranchen.

I den dyre ende

For øjeblikket er der knap 15 ejerlejligheder til salg i Danmark, der står til priser på den tunge side af 18 millioner kroner.

Udover én enkelt i Odense og én i Aalborg ligger de øvrige højdespringer-lejligheder alle i København eller den nærmeste nordlige forstad Hellerup.

Men selvom Mads Ulrich således har fået en ganske eksklusiv pris for sine kvadratmeter, er der stadig en bid vej til de lejligheder, der virkelig har taget det danske boligmarked med storm.

Den dyreste udbudte lejlighed netop nu ligger nemlig også i København K og står til hele 50.000.000 kroner - hvilket også gør den til den dyreste, der nogensinde har været udbudt til salg i Danmark.

En tilsvarende rekord blev sidste år indtaget af en lejlighed på Christianshavn - lige for enden af Nyhavn.

Den blev nemlig solgt for den højeste pris, en ejerlejlighed i Danmark nogensinde er handlet for. Det viser oplysninger fra Boliga.

Lejligheden blev solgt på beskedne 47 dage til udbudsprisen: 28,5 millioner kroner.

Se Danmarks dyreste udbudte lejlighed her