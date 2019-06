Har hvepsene slået sig permanent ned i din have, skal du overveje at hente hjælp fra en professionel.

"Bzzzzzzz" lyder det ved saftevandet på havebordet.

Hvepsen - eller gedehamsen - er en hyppig og ubuden gæst i sommermånederne. Og hvis du er uheldig, risikerer du ikke bare et ømt stik, men en allergisk reaktion.

Men der er flere ting, du kan gøre, hvis de stribede insekter dukker op i haven.

For eksempel kan du bruge deres livretter - søde sager - imod dem, siger Karl-Martin Vagn Jensen, der er seniorforsker emeritus ved Aarhus Universitet og tidligere leder af Skadedyrlaboratoriet.

- Der findes ingen dimser eller devices, som kan fjerne alle hvepse. Men man kan få hvepsefælder, som er glasklokker, hvor man putter sukkervand i. Og her vil hvepsene gerne gå i, siger han.

Det er dog vigtigt, at du stadig har øjnene på børnenes glas og tallerkener. For man kan aldrig helgardere sig.

Du kan også lave en hjemmelavet sukkerfælde, hvor du hælder sirup i en flaske, som du hænger et stykke fra havebordet, foreslår Claus Schultz, der er teknisk chef hos Rentokil, som bekæmper skadedyr.

- De kravler ned i flasken for at få fat i det søde, og når de skal lette igen, kan de ikke komme derfra. Det kan godt afbøde de værste gener ved bordet, siger han.

Du kan også snyde gedehamsen ved at imitere en skovbrand. Metoden går ud på, at du hælder pulveriseret kanel i et askebæger og tænder ild med en lighter.

- Den metode er der mange, som oplever, virker rigtig godt. Jeg gør det også selv, siger Claus Schultz.

Hvis du ikke ved, hvor gedehamsene har slået lejr, kan det være svært helt at komme de gulsorte gæster til livs.

Hvis de til gengæld har slået permanent lejr i din have, skal du gå anderledes til opgaven. I så fald bør du få boet fjernet professionelt.

- Det er risikabelt at danse moderne med en gedehams, fordi de er aggressive. Og hvis de bliver provokeret i dagtimerne, kan de angribe i stort antal, siger seniorforsker Martin Vagn Jensen.

Han peger på, at særligt hvepsebo i jorden er svære at komme til. Det samme gælder hvepsebo, som hænger under taget.

Vælger du alligevel at give det et skud med en insektspray, skal du være særlig opmærksom efterfølgende - især hvis der er børn eller andre uopmærksomme sjæle i hjemmet.

- Efter en giftbehandling har man ofte halvdøde gedehamse til at ligge på jorden og fjumse rundt. Og de er farlige, fordi de ikke selv kan flygte. Derfor bliver man meget nemt stukket, siger Karl-Martin Vagn Jensen.

