Der er dømt spidse albuer og store armbevægelser hos Lidl. For en uge siden udvidede kæden sortimentet med 300 nye varer. Tirsdag varslede den tyske gigant så en fordobling i antallet af butikker i Danmark.

»Det er en voldsom udmelding, som kommer med høj cigarføring og stor selvtillid. Det er fantastisk for forbrugerne.«

Sådan lyder reaktionen fra Henning Bahr, direktør for Retail Institute Scandinavia.

»Det er svar på tiltale. Netto og Rema 1000 har udvidet markant de seneste år, og nu øger Lidl så tempoet. Det giver øget konkurrence, og det er altid godt for forbrugerne, som får flere nye butikker, nye varer og flere nye tiltag i branchen,« siger Henning Bahr.

Lidls offensiv blev annonceret i Fødevarewatch, hvor direktør Dirk Fust blandt andet forklarede, at kæden allerede i 2019 vil pumpe en milliard kroner ind i det danske marked.

Lidl har i dag 10.000 butikker fordelt på 30 lande, så det er store muskler, der nu for alvor tager fat på Danmark, forklarer Bruno Christensen, ekspert i detailhandel.

»Det signalerer en øget krig om kunderne. Forbrugerne er endnu en gang de helt store vindere. Det giver et pres på priserne og på konkurrencen butikkerne imellem,« siger Bruno Christensen og uddyber:

»Det her viser med meget stor tydelighed, at Lidl mener det meget alvorligt i Danmark. De vil ind og være en af de førende kæder, og de vil være med til at svinge taktstokken,« siger han.

Lidls direktør, Dirk Fust, forklarede, at kæden har planer om 103 nye butikker i Danmark – de har i dag 117.

Langt de fleste af de nye butikker skal placeres i København og Aarhus, forklarede Dirk Fust.

Og den melding har fået det til at løbe koldt ned ad ryggen på flere af konkurrenterne, vurderer Bruno Christensen.

»Lidl er den kæde, som alle de andre har holdt øje med de seneste tre-fire år. De har flotte butikker, og de har store muskler. Der har siddet nogle mennesker i konkurrenternes direktionslokaler i dag og set på, om man kan være med på det tempo, Lidl sætter her.«

Dirk Fust melder offensivt ud. Foto: Liselotte Sabroe

Både Netto og Rema 1000 har også udvidet antallet af butikker markant de seneste år – og de har planer om at fortsætte.

På trods af den hårde konkurrencesituation mener Henning Bahr, at Lidl står stærkt.

»De har udvidet stille og roligt i Danmark, og de kan se, at der er et marked for deres butikker,« siger Henning Bahr og tilføjer:

»De er blevet mindre stive i betrækket med årene, og de har fået en del danske varer ind. De har klaret sig godt, og det har givet dem selvtillid til at komme med den her satsning.«

Han mener dog også, at Lidls udvikling kan komme til at gøre rigtig ondt på mange af konkurrenterne.

»Hvis Netto, Rema 1000 og Lidl alle udvider i det tempo, så vil det smadre alle prognoser for butiksudviklingen i Danmark,« siger Henning Bahr:

»Man risikerer, at der kommer for mange butikker, og så er der jo nogen, der skal aflevere penge og markedsandele. Så det er en hård konkurrencesituation.«

Lidl åbnede deres første butik i 1973 i Tyskland. I dag er det en af verdens største dagligvarekæder.