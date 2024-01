BMW satser stort på en elektrisk fremtid for biler. Salget af fossilbiler har allerede nået toppen, mener man.

I 2023 var 15 procent af salget hos den tyske bilgigant BMW elektrisk.

Det tal, forventer ledelsen, vil stige til 33 procent i de kommende tre år, hvor BMW sender seks nye rene, futuristiske el-modeller på gaden under i en serie, som man kalder 'Neue Klasse'.

Det er håbet, at BMW dermed for alvor kan tage kampen op med amerikanske Tesla.

Samtidig har BMW netop meldt ud, at man fra slutningen af 2027 vil have konverteret sin fabrik i München til udelukkende at producere elbiler.

Det vil koste 650 millioner euro, svarende til omkring 4,8 milliarder danske kroner, rapporterer Automotive News Europe.

Når BMW satser så stort på en elektrisk fremtid, så skyldes det ifølge den tyske gigants øverste ledelse, at salget af traditionelle biler, som kører på brændstof som diesel og benzin, har toppet.

En af de kommende BMW 'Neue Klasse' elektriske modeller vises frem på motorshow i München i september 2023. Foto: Issei Kato/Reuters/Ritzau Scanpix

»Vendepunktet for forbrændingsmotoren er her allerede,« siger BMW's CFO Walter Mertl ifølge mediet.

»Det nuværende salgsplateau vil fortsætte og så falde lidt, forudsiger Walter Mertl desuden.

I EU har man allerede sat slutdato på salget af fossilbiler. Det er i 2035.

BMW's 'Neue Klasse'-biler vil i første omgang blive bygget på BMW's fabrik i Debrecen i Ungarn, inden produktionen også indledes i München og siden i Shenyang i Kina i løbet af 2026.