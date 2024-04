Den nye Rejsekort-app er kommet i modvind, allerede inden den rigtig er blevet installeret på danskernes mobiler.

Eksperter mener nemlig, at appen giver mulighed for at overvåge brugerne i en grad, så det er i strid med loven.

Det skriver TV 2.

Appen, som skal afløse det velkendte blåhvide plastikkort, blev lanceret tirsdag i denne uge for en udvalgt skare på 2000 personer.

Nu kritiserer eksperter imidlertid, at brugerne skal give Rejsekortet konstant adgang til deres lokation – også når de ikke kører med bus og tog.

Appen giver nemlig ikke mulighed for at slå lokalitetstjenester fra.

Det kan være i strid med lovgivningen og GDPR-reglerne, vurderer it-sikkerhedsspecialist og jurist ved Datatilsynet, Allan Frank.

Selvom han endnu ikke har kigget selve appen efter i sømmene, så mener han, det er problematisk, hvis appen indsamler flere oplysninger end det, man skal i forhold til formålet.

»Det skaber et overvågningssamfund, hvor vi bliver fulgt – også når vi er stået af toget i det her tilfælde. Det er et problem,« siger Allan Frank til TV 2.

Den bekymring afvises dog af Rejsekortet, som i en mail skriver til TV 2, at man kun bruger kundernes lokalitet, når kunden aktivt åbner Rejsekort som app, og når kunden er checket ind under rejsen.

»Vi registrerer ikke kundens lokalitet, når kunden er checket ud, og rejsen er afsluttet,« skriver Rejsekortet til tv-stationen.

Hvis du glæder dig til at smide plastikkortet ud og bruge appen i stedet, så må du væbne dig med tålmodighed.

Over 10.000 har skrevet sig på venteliste til appen, men der er ikke flere pladser lige nu.

De kommende uger bliver flere brugere lukket ind, og når Rejsekort-appen runder 20.000 brugere, bliver den præsenteret for resten af kunderne.