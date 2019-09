Den landskendte TV-vært Mikkel Herforth har kunnet træde ind i sit 40. leveår som hussælger.

Tidligere på måneden rundede den tidligere Boogie-vært nemlig det runde hjørne - og blot ganske kort tid forinden gik handlen af Herforths Skovserhus i Charlottenlund gennem Tinglysningen. Det skriver boligvisningssitet Boliga.dk.

Huset blev sat til salg i slutningen af 2018 og efter fem måneder på markedet kunne Nybolig Charlottenlund - atter hente deres til salg-skilte på adressen.

Huset blev nemlig solgt i maj i år for 7,3 millioner kroner, hvilket er 300.000 kroner under den udbudspris, mægleren havde sat huset til salg for.

Stigende priser i et af Danmarks dyreste områder

Herforth-familien, der foruden Mikkel tæller fruen Lucinda og parrets to børn, købte selv adressen i 2014, den gang lød prisen på 5,6 millioner kroner. Men priserne i den mondæne kommune er da også kun steget siden.

I første halvår 2019 er Gentofte således det dyreste sted i landet, at investere i en villa eller et rækkehus, det oplyser Boliga.dk. Her lyder den gennemsnitlige salgskvadratmeterpris nemlig på 51.268 kroner, mens de tilsvarende kvadratmeter for fem år siden blev solgt for 41.313 kroner pr. styk.

Mikkel Herforth, der både har været vært på programmer som Go’ Morgen Danmark og Danmark har talent, har skiftet posten foran kameraet ud med en plads bag. Den 40-årige familiefar arbejder nemlig for øjeblikket som producer.

