De hundreder af tusinder af YouSee-kunder, som lige nu bider negle og venter på at finde ud af, om de helt bliver afskåret fra kanaler som 6'eren, Kanal 5 og Kanal 4 fra det nye år, får nu et nyt håb at klamre sig til.

For selvom YouSee og Discovery Networks i flere uger har stået stejlt over for hinanden, er parterne nu igen begyndt at tale sammen.

Både Discovery Networks og YouSee bekræfter over for B.T., at der nu foregår en dialog om en fremtidig løsning, så YouSees kunder fortsat kan se Discovery Networks tv-kanaler.

Det sker, efter Discovery Networks ellers flere gange de seneste uger offentligt har afvist, at parterne forhandler.

Samtidig har Discovery Networks stået stejlt på, at man slet ikke vil forhandle med YouSee, hvis oplægget er at fjerne Discovery Networks kanaler fra YouSees tv-pakker og kun tilbyde dem som 'bland selv'.

Hverken YouSee eller Discovery Networks ønsker at kommentere, hvordan det oplæg, man nu er i dialog om, ser ud.

Men forhandlingerne er med stor sandsynlighed starten på en proces, som ender med, at YouSees kunder alligevel ikke kommer til at undvære Discovery Networks tv-kanaler fra 1. januar 2020.

Det vurderer Claus Bülow Christensen, digital analytiker og grundlægger af Copenhagen Future Tv Conference.

Disse kanaler risikerer at forvinde helt fra Yousees tv-univers Discovery Networks står bag følgende 11 kanaler. Kanal 4 Kanal 5 6'eren Canal 9 Investigation Discovery Eurosport 1 Eurosport 2 Discovery Discovery Science TLC Animal Planet

»Der kommer en løsning, hvor begge parter går på kompromis,« vurderer han:

»Både YouSee og Discovery Networks har alt for meget at tabe på ikke at lave en aftale.«

Tv-krigen mellem parterne startede, da YouSee i september oplyste Discovery Networks, at man fremover kun ønsker at tilbyde Discoverys 11 kanaler til YouSees 1,2 millioner tv-kunder som 'bland selv'-kanaler.

Det vil betyde, at Discovery Networks kanaler ryger ud af YouSees faste tv-pakker.

Discovery Networks har hele vejen igennem blankt afvist, at man vil være del af YouSees univers, hvis det udelukkende sker som 'bland selv'.

Begge parter står nu til at sluge en kamel eller to for at nå til enighed, vurderer Claus Bülow Christensen.

»Det ender nok med, at et par kanaler – eksempelvis Kanal 4, Kanal 5 og måske 6'eren – finder vej tilbage til nogle af YouSees faste tv-pakker, og at Discovery Networks så kommer til at sluge, at resten af kanalerne ender i 'bland selv',« siger han:

»Den her udvikling er helt forventelig. Der har været en hanekamp i medierne, men for mig at se er det utænkeligt, at de ikke finder hinanden.«